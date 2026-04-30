Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Лучшая функция YouTube Premium стала бесплатной. Вот как ее включить

Олег


Компания Google решила перевести одну из удобнейших функций современности в раздел бесплатных. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, речь идет о режиме «Картинка в картинке» (PiP). Он позволяет свернуть видеоролик в маленькое плавающее окно во время воспроизведения и заниматься другими делами на смартфоне, параллельно смотря видео. До сих пор опция была привилегией Premium-подписчиков, но теперь станет доступна всем. 

Google уже официально объявила, что доступ к PiP открывается для всех пользователей YouTube за пределами США, но раскатываться это изменение будет постепенно. Правда, для «бесплатников» сохранится одно ограничение: свернуть в плавающее окно можно будет лишь полноформатные ролики, «не связанные с музыкой». Чтобы воспользоваться фичей (когда она появится), просто включите видео в приложении YouTube и смахните его вверх для возврата на рабочий стол. Для россиян это особенно приятная новость, поскольку оплатить YouTube Premium из РФ сейчас невозможно. 
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также