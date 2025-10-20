Лучшая замена Kia Rio и Hyundai Solaris взлетела в цене. Кто успел — тот купил, для остальных Lada Iskra

Олег

Фото: Solaris

Фото: Solaris

Компания Solaris повысила ценники на свои автомобили. Об этом пишет Quto.ru.

Согласно источнику, все актуальные модели авто под брендом Solaris подорожали. Напомним, что это импортозамещенный шильдик, c которым выпускаются машины Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Прямо сейчас компания подняла цены на все модели, кроме замены Hyundai Solaris — и то лишь потому, что она недавно снята с конвеера.

Стартовая цена Solaris KRS (в прошлом Kia Rio) теперь составляет 2,305 млн рублей. Доступна теперь исключительно версия на АКПП, разные конфигурации подорожали на 50-115 тысяч рублей. В том же диапазоне подорожал и Solaris KRX (в прошлом Kia Rio X) и теперь стоит от 2,386 млн рублей. Кроссовер Solaris HC (в прошлом Creta) стал дороже на 30-130 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Solaris опередил в России многие китайские бренды по темпам продаж. Сейчас машины продаются далеко от психологической планки в 2 млн рублей, а свежая Lada Iskra предлагает практически то же самое, но на 500-900 тысяч дешевле. 

Источник:
Quto
Комментарии

Вася Вотафаков
+6421
Вася Вотафаков
И по качеству искра на те же бабки шрот
час назад в 22:52
#