Лучшая замена Kia Rio и Hyundai Solaris взлетела в цене. Кто успел — тот купил, для остальных Lada Iskra

Фото: SolarisСогласно источнику, все актуальные модели авто под брендом Solaris подорожали. Напомним, что это импортозамещенный шильдик, c которым выпускаются машины Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Прямо сейчас компания подняла цены на все модели, кроме замены Hyundai Solaris — и то лишь потому, что она недавно снята с конвеера.
Компания Solaris повысила ценники на свои автомобили. Об этом пишет Quto.ru.
Стартовая цена Solaris KRS (в прошлом Kia Rio) теперь составляет 2,305 млн рублей. Доступна теперь исключительно версия на АКПП, разные конфигурации подорожали на 50-115 тысяч рублей. В том же диапазоне подорожал и Solaris KRX (в прошлом Kia Rio X) и теперь стоит от 2,386 млн рублей. Кроссовер Solaris HC (в прошлом Creta) стал дороже на 30-130 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что Solaris опередил в России многие китайские бренды по темпам продаж. Сейчас машины продаются далеко от психологической планки в 2 млн рублей, а свежая Lada Iskra предлагает практически то же самое, но на 500-900 тысяч дешевле.