Лучше купить всю нужную технику до 2024 года и вот почему

Олег

iPhone


Производители бытовой техники предупреждают о скором подорожании из-за нового сбора. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, речь идет об экосборе, который требует уплачивать Минприроды. В 2024 году ставка экосбора будет поднята более чем в два раза — с прежних 26 500 рублей до 59 400 рублей. Кроме того, планируется увеличить и норматив утилизации с 15 до 25%.

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Представители бизнеса и производителей электроники уверены, что изменения взвинтят цены на технически сложные товары в России, причем первой подорожает бытовая техника. Источник объясняет на примере популярной стиральной машины Candy Smart CS34: сейчас она стоит 17 000 рублей, и в цену включается сбор 1,4 процента, то есть около 240 рублей. В случае повышения эта цифра взлетает до 900 рублей. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+4761
Carter_Mayers
Всем не запасёшься, а цены расти будут в любом случае. Контролировать или следить за адекватным их уровнем всяким органам не под силу. Слишком сложно для них и не выполнимо будет, да и вообще, от их повышения, они только выиграют.
Сегодня в 19:32
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Dmitriy
+813
Dmitriy
Да инфляция в нынешней ситуации никуда не денется, и будет вполне себе уверенно расти, так что этого сбора никто и не заменит.
2 часа назад в 19:57
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