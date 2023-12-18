Лучше купить всю нужную технику до 2024 года и вот почему



Производители бытовой техники предупреждают о скором подорожании из-за нового сбора. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, речь идет об экосборе, который требует уплачивать Минприроды. В 2024 году ставка экосбора будет поднята более чем в два раза — с прежних 26 500 рублей до 59 400 рублей. Кроме того, планируется увеличить и норматив утилизации с 15 до 25%.







Представители бизнеса и производителей электроники уверены, что изменения взвинтят цены на технически сложные товары в России, причем первой подорожает бытовая техника. Источник объясняет на примере популярной стиральной машины Candy Smart CS34: сейчас она стоит 17 000 рублей, и в цену включается сбор 1,4 процента, то есть около 240 рублей. В случае повышения эта цифра взлетает до 900 рублей.