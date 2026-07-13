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Лучше уж пешком! Вскрылась главная опасность онлайн-карт АЗС с бензином

Олег

Фото: Grok

В рунете распространяются фейковые интерактивные карты заправок, которые крадут аккаунты мессенджеров и соцсетей. О них написали в «Ведомостях» со ссылкой на заявление F6. 

Согласно источнику, водитель видит в сети рекламу карты доступности бензина и тапает на сайт. Там ему предлагают выбрать регион и тип топлива, после чего сайт сообщает, что АЗС с бензином и без очередей найдены, но при этом скрывает список. Чтобы увидеть данные или получить «электронный талон» на бензин, человека просят ввести номер телефона и СМС-код. 

На самом деле эти данные открывают доступ к аккаунтам мессенджеров или соцсетей жертвы. Мошенники попадают в учетку, после чего могут читать переписки, скачивать личные файлы и рассылать спам по контактам жертвы, продолжая «пирамиду» развода. Большинство опасных сайтов зарегистрировано в доменной зоне .site и содержат в названиях слова вроде toplivo или azs; мошенники постоянно создают новые. Помните, что настоящие онлайн-карты никогда не требуют личные данные и СМС-коды для обычного просмотра. Лучше пользоваться сервисами крупных компаний и банков. 

К слову, таким же образом «ловят» детей и геймеров: например, игрокам Brawl Stars обещают бесплатную игровую валюту, но тоже требуют авторизацию через мессенджер. Ссылки на эти ресурсы чаще всего распространяются через рекламу в Telegram-каналах.
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Источник:
Ведомости
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