Лучшие айфоны в 2026 году: какой выбрать, где покупать, что учитывать

2026 год отметился новыми сложностями для российских пользователей популярных онлайн-сервисов, а также владельцев iPhone. Telegram почти перестал работать в российских сетях, оплачивать покупки и подписки на iOS стало труднее и дороже, а сами устройства немного подорожали.
И всё же пользоваться iPhone в России пока можно, негативные изменения еще не стали критическими. Модельный ряд смартфонов Apple обновляется, и довольно много россиян задумываются, какой айфон выбрать в 2026 году для своих задач. Ниже — всё что нужно знать о выборе и покупке iPhone в России прямо сейчас.
Содержание:
- Как выбрать iPhone
- — Для себя
- — Для другого человека
- Где покупать
- — Частные продавцы
- — Маркетплейсы
- — Яндекс Маркет
- — Онлайн-магазины
- — Сетевой ритейл
- Наша подборка
Как выбрать iPhone
Компания Apple всё больше сегментирует свежие релизы смартфонов — говорят, что следующее поколение вовсе разделят на две части и представят с разницей в несколько месяцев. А еще в продаже всё еще можно найти прошлые поколения. На что обращать внимание при выборе айфона для себя или другого человека?
Для себяДопустим, вы ищете айфон для своих задач. Вводные могут быть разными:
1. Ваш первый iPhone после Android-смартфона
Если ранее вы никогда не пользовались iPhone, то есть вероятность, что он вам «не зайдет». Пользователи Android отмечают, что эта ОС существенно отличается от iOS, в частности, большей свободой и гибкостью настройки под свои «хотелки». В свою очередь iOS в чем-то урезана, но при этом более проста в интерфейсе и настройке.
Чтобы попробовать, есть смысл начать с менее дорогой модели — перейти на флагман в топовой конфигурации всегда успеете. Для этой цели хорошо подойдет новый iPhone 17e: это бюджетная модель, которая имеет самое свежее «железо», работает быстро и поддерживает все фишки iOS 26. Предыдущий iPhone 16e тоже неплох, если вы найдете его существенно дешевле чем 17e.
Также можно рассмотреть базовые модели прошлых лет — iPhone 16 или даже iPhone 15, они всё еще продаются в магазинах и стоят очень приятно. Такие устройства дадут вам понять все преимущества iOS и айфонов в целом, при этом не опустошат карман; а еще не слишком потеряют в цене при продаже, если всё-таки вам не зайдут.
2. Обновляете модель iPhone
Судя по модельному ряду, Apple рассчитывает на 2-3-летний цикл обновления — то есть, что покупатель будет переходить на новый айфон каждый третий год после покупки предыдущего. Именно с таким расчетом устройства меняются внешне и получают новые заметные фишки.
Например, если у вас iPhone 14, то при покупке iPhone 17 вы получите:
- Дисплей 6,3 дюйма против 6,1
- Частоту обновления изображения 120 Гц против 60 Гц
- Матовую заднюю крышку вместо глянцевой
- Новый дизайн блока камер
- Скругленные грани корпуса
- Чип Apple A19 против A15
- 8 Гб ОЗУ против 6 Гб.
То есть, вы совершенно точно заметите, за что доплатили при покупке новой модели. При этом обновление с iPhone 16 на iPhone 17 не даст и половины перечисленных преимуществ и скорее разочарует вас.
3. Ищете iPhone как второй смартфон
Если вам нужен айфон в качестве дополнительного, то важно учесть модель вашего основного смартфона.
Если Android-смартфон в роли основного, то для чего вам iPhone? Нужна iOS для работы или качественных «кружочков» в соцсети — посмотрите в сторону iPhone 17 с квадратным фронтальным сенсором. Либо же компактная модель (в Android-лагере с этим проблема) — iPhone 15 или 16e/17e хорошо подойдут. А может айфон под рукой требуется из соображений безопасности — тогда можно взять самый доступный из имеющихся.
Если планируется связка iPhone + iPhone, то какую модель вы используете как основную? Возможно, имеет смысл присмотреть дополнительный айфон другого размера и диагонали, чтобы расширить задачи и повысить автономность связки.
Для другого человека
Здесь выбор будет зависеть от потребностей получателя подарка:
1. Парню
Зачастую мужчины выбирают черный iPhone серии Pro или Pro Max последнего поколения. К сожалению, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max не вышли в черном цвете, но есть темно-синий.
2. Девушке
Проанализируйте вкусы. Обычно девушка использует iPhone как основное и единственное устройство, поэтому здесь важна большая диагональ. Хорошим выбором будет iPhone 16 Plus, iPhone 17 Air либо iPhone 17 Pro Max в серебристом или оранжевом цвете. Ориентируйтесь на ее обычные предпочтения.
3. Ребенку
Здесь на первый план выходят цена, практичность и габариты. Для ребенка едва ли будет удобен «лопатофон» на 6,7-6,9 дюйма, поэтому рассмотрите что-то около 6 дюймов. Отлично подойдут iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16e и iPhone 17e — они и компактны, и стоят дешевле других. Если ребенок забудет смартфон в школе или случайно его разобьет, будет не так обидно.
4. Пожилому человеку
iPhone — идеальный выбор для пожилых, поскольку iOS крайне продумана в плане универсального доступа и проста в настройке. Также в iOS сложно что-то «натыкать» и вывести смартфон из строя. Наконец, на iPhone не запустятся зловредные приложения, которые распространяют мошенники в чатах. Для пожилого человека важен крупный шрифт и автономность, так что iPhone 16 Plus будет отличным выбором. Можно рассмотреть iPhone 17 Pro Max, но учтите, что он весит побольше.
Где покупать
В 2026 году вариантов множество, и многое будет зависеть от вашей локации — города, района. Главное, что нужно знать: в России нет официальных поставок от Apple, так что все айфоны будут в каком-то смысле «серыми». По сути, на ваш выбор продавца сегодня влияют два фактора:
- Оригинальность iPhone
- Гарантийные обязательства.
Частные продавцыЭто обычные люди, которые привозят (или заказывают) iPhone из-за рубежа, делают свою наценку и выставляют продавать. Их можно найти на площадках с бесплатными объявлениями. Зачастую они предлагают самые низкие цены в стране, но обратной стороной являются риски и отсутствие гарантий. «Серовозы» обычно не соглашаются на безопасную сделку, так как это дополнительные расходы, и требуют полную предоплату перед отправкой товара. Если хотите рискнуть, то тщательно изучайте отзывы в профиле такого продавца и не совершайте сделок со свежими аккаунтами. По возможности настаивайте на безопасной сделке: лучше немного переплатить, чем получить кирпич вместо смартфона.
МаркетплейсыWildberries и OZON очень часто наводнены «восстановленными» устройствами Apple. Это смартфоны, которые уже были в использовании и сломались, после чего были доставлены на китайскую фабрику для восстановления. Там обычно заменяют корпус, дисплей, аккумулятор и другие детали на неоригинальные, кладут смартфон в неофициальную коробку с поддельным кабелем зарядки и запаковывают ее. Далее такие устройства продаются под видом новых, но по факту с оригинальными iPhone такие «франкенштейны» роднит только iOS — опыт эксплуатации будет гораздо хуже, а качество комплектующих — на порядок ниже. Разумеется, никакой гарантии продавцы не дают. Мы рекомендуем избегать покупать iPhone на таких площадках, либо делать это крайне внимательно: читать отзывы, смотреть профиль магазина, задавать вопросы и очень скрупулезно проверять покупку в ПВЗ.
Яндекс МаркетВыводим этот вариант отдельно, так как он нередко сочетает привлекательную цену, быструю доставку и относительную безопасность покупки. Маркетплейс внимательно проверяет продавцов, замораживает оплату заказа до момента получения заказа из рук курьера, а саму покупку зачастую можно проверить в момент получения. Обратите внимание, что в некоторых случаях к цене товара может прибавиться пошлина — обычно это указано отдельной строкой.
Онлайн-магазиныБывают разной степени известности, но обычно предлагают смартфоны чуть дороже маркетплейсов и обещают гарантию при определенных условиях. Чем известнее магазин — тем выше ценники. Обычно это довольно безопасный вариант, продавцы вроде Big Geek исправно исполняют свою обязательства по послепродажному обслуживанию.
Сетевой ритейлКак правило, предлагает самые высокие цены, поскольку арендует большие торговые помещения, тратится на маркетинг, а также уплачивает все ввозные госпошлины и налоги в полном объеме. Взамен такие магазины (М.Видео, DNS-SHOP, операторские салоны) предлагают привычный алгоритм покупки офлайн, широкую сеть торговых точек по всей стране, гарантийные обязательства по ремонту, замене устройства, частичному или полному возврату средств. Покупка там считается максимально безопасной и максимально дорогой.
Наша подборка
Распределим по категориям модели iPhone, которые мы считаем лучшим выбором для того или иного покупателя:
- Первый iPhone после Android-смартфона — iPhone 17e / iPhone 17
- Обновляете старый iPhone на новую модель — iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max
- iPhone как второй, дополнительный к Android-смартфону — iPhone 15 / iPhone 17e
- Дополнительный iPhone к основному — iPhone 17e / iPhone 17
- Лучший iPhone для подарка парню — iPhone 17 Pro Max в цвете Deep Blue
- Лучший iPhone для подарка девушке — iPhone 17 Air
- Лучший iPhone для ребенка — iPhone 15 / iPhone 17e
- Лучший iPhone для пожилого человека — iPhone 16 Plus.
Где покупать iPhone по версии iGuides:
- Максимально дешево, но без гарантий — по объявлениям у «серовозов» или на маркетплейсах
- Максимально безопасно, удобно, но дорого — в сетевом ритейле
- Сбаласированный вариант по цене и рискам — онлайн-магазины с репутацией.