Лучшие бюджетные наушники Haylou S40 отдают с большой скидкой. Успевайте

Олег


Продолжаем делиться недорогими и полезными находками с маркетплейсов. Сегодня в ленте попалась классная скидка на достойные бюджетные накладные наушники. 

Haylou S40 — двухдрайверная модель с очень хорошей настройкой звука. Внутри есть Bluetooth 6.0, система активного шумоподавления до 50 дБ, а также поддержка мобильного приложения со множеством настроек. Поддерживается Hi-Res кодек LDAC, пожалуй, самый удачный из существующих. Но главная отличительная особенность S40 — это свервхвысокая детализация звука благодаря специальным ВЧ-драйверам. 

Купить Haylou S40 с классной скидкой можно по этой ссылке. Доставка обещается быстрая, в пределах недели. Не забудьте взять купон продавца на странице товара. 


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
Комментарии

🆎
+54
🆎
Лучшие они для вас скорее всего 😎 Не обобщайте ✌️
2 часа назад в 14:31
#