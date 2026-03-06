Лучшие бюджетные наушники Haylou S40 отдают с большой скидкой. Успевайте

Продолжаем делиться недорогими и полезными находками с маркетплейсов. Сегодня в ленте попалась классная скидка на достойные бюджетные накладные наушники.
Haylou S40 — двухдрайверная модель с очень хорошей настройкой звука. Внутри есть Bluetooth 6.0, система активного шумоподавления до 50 дБ, а также поддержка мобильного приложения со множеством настроек. Поддерживается Hi-Res кодек LDAC, пожалуй, самый удачный из существующих. Но главная отличительная особенность S40 — это свервхвысокая детализация звука благодаря специальным ВЧ-драйверам.