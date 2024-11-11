Лучшие детские смарт-часы на распродаже: надежные, недорогие и симпатичные

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Взять к примеру смарт-часы: сегодня это не просто игрушка или аксессуар, но и способ гарантированно связаться с ребенком, увидеть чем он занят и всё ли с ним в порядке, а также отследить его местоположение. Ниже вы найдете подборку детских смарт-часов, которые лучше всего покупают на Яндекс Маркете.Часы от именитого бренда выглядят очень привлекательно, и при этом достойно оснащены. Дисплей 1,41 дюйма выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение 320х360. Встроенный GPS-модуль позволит в любой момент «трекнуть» чадо, а слот для SIM-карты поможет всегда оставаться с ним на связи. Разумеется, разговаривать с ним можно прямо через часы — имеются встроенные микрофон, динамик и фронтальная камера. Держат заряд 2-4 дня. Девайс работает на HarmonyOS, однако совместим со смартфонами и на iOS, и на Android. Ценник не самый низкий, но стоимость окупается качеством.Дизайн здесь более аккуратный и неброский, а экран чуть поменьше — 1,3 дюйма. Имеется слот для SIM-карты и модуль GPS, поддерживается как голосовая связь, так и мобильный интернет. Часы защищены по IP68, то есть в луже ребенок их не утопит (разве что очень постарается). Аудио- и видеозвонки в наличии, но фоновой прослушки нет; при этом покупатели отмечают высокую точность геолокации. Стоят чуть дешевле часов от Huawei.Как понятно из названия, часики оборудованы и SIM-слотом, и GPS-модулем — то есть вы сможете и пообщаться с ребенком, и отследить его. Встроенная веб-камера позволит также совершать видеозвонки. А еще часы позволяют установить разрешенные геозоны и присылают пуш, если ребенок вышел за их пределы. Ключевая фишка модели — дизайн «как у родителей», то есть внешне часы очень похожи на взрослые, что может привлекать ребенка постарше. Автономность стандартная — пару дней от одной зарядки точно проживут.Китайские смарт-часы с очень неплохими отзывами на «Маркете». Продаются в двух цветах — серо-розовом и черном. Для коммуникации стандартный набор: SIM-слот, модуль GPS, веб-камера, а еще есть Wi-Fi для улучшенного позиционирования в помещении. На корпусе предусмотрена кнопка SOS. Можно настроить разрешенные геозоны, добавить до 15 быстрых контактов, просматривать историю перемещений. Также в часах предусмотрен скрытый звонок: вы можете позвонить на них, часы сразу ответят без звука и позволят прослушать, что происходит вокруг ребенка. Заявленная автономность — 2-4 дня.Часы от китайского производителя пользуются популярностью на «Маркете» и получили более тысячи отзывов. Среди основных преимуществ модели родители отмечают возможность звонить на часы и с часов, делать скрытые фотографии на встроенную вебку, неплохое определение геолокации, надежное удаленное управление. В числе недостатков — немного глючное ПО часов и мобильного приложения, а также кривая локализация в некоторых частях интерфейса.Всё как обычно: SIM-слот, GPS, Wi-Fi, защита от влаги IP65. Часы работают на упрощенной версии Android и имеют поддержку Telegram — это их главная отличительная фича. Для общения с ребенком предусмотрены голосовые и видеозвонки, а для контроля — отслеживание геопозиции и прослушивание через «обратный звонок». Также есть выделенная кнопка SOS и даже расписание уроков. Автономность — 2-4 дня.