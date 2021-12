TikTok YouTube Instagram Snapchat Facebook Messenger Google Maps Gmail Zoom Amazon Shopping

Procreate Pocket HotSchedules The Wonder Weeks TouchRetouch Facetune Shadowrocket 75 Hard Dark Sky Weather Autosleep SkyView

Among Us! Roblox Project Makeover Call of Duty: Mobile Subway Surfers High Heels! Magic Tiles 3: Piano Game Water Sort Puzzle Shortcut Run Bridge Race

Minecraft Heads Up! Bloons TD 6 Monopoly Geometry Dash My Child Lebensborn Plague Inc. True Skate Grand Theft Auto: San Andreas Incredibox

YouTube Zoom Disney+ Netflix TikTok Google Chrome HBO Max Hulu Amazon Prime Video Gmail

Procreate GoodNotes 5 Notability Duet Display Toca Kitchen 2 Toca Life: Hospital LumaFusion Shadowrocket Affinity Designer Toca Life: Vacation

Among Us! Roblox Project Makeover Phone Case DIY Subway Surfers Hair Challenge Magic Tiles 3: Piano Game Tiles Hop — EDM Rush Blob Runner 3D Bridge Race

Minecraft Bloons TD 6 Geometry Dash Monopoly Five Nights at Freddy’s Stardew Valley Plague Inc. Human: Fall Flat Ultimate Custom Night Grand Theft Auto: San Andreas

The Oregon Trail NBA 2K21 Arcade Edition Sneaky Sasquatch Sonic Racing SpongeBob: Patty Pursuit Skate City PAC-MAN Party Royale Cut the Rope Remastered Hot Lava Angry Birds Reloaded

Приложение года для iPhone — Toca Life World

Игра года для iPhone — League of Legends: Wild Rift

Приложение года для iPad — LumaFusion

Игра года для iPad — Marvel Future Revolution

Приложение года для Mac — Craft Docs and Notes Editor

Игра года для Mac — Myst

Приложение года для Apple TV — DAZN Sports Streaming

Игра года для Apple TV — Space Marshals 3

Приложение года для Apple Watch — Carrot Weather

Игра года из Apple Arcade — Fantasian







Компания Apple подводит итоги уходящего года и выбрала победителей App Store. Эти приложения и игры привлекли к себе больше всего внимания, пользовались повышенным спросом и оказались наиболее качественными, по мнению редакторов и модераторов магазина.Самым популярным бесплатным приложением для iPhone стал TikTok, за ним следуют YouTube, Instagram, Snapchat и Facebook. Топовыми платными приложениями стали Procreate Pocket, HotSchedules, The Wonder Weeks и TouchRetouch. Среди бесплатных приложений для iPad лидируют Netflix, Disney+ и Zoom, а среди платных — GoodNotes 5, Notability, Duet Display и Procreate.Что касается игр, то в этой категории наиболее скачиваемыми проектами были Among Us!, Roblox, Project Makeover, Minecraft и Heads Up. Apple также отметила лидеров игрового сервиса Arcade: Oregon Trail, NBA 2K21 и Sneaky Sasquatch.Эти рейтинги можно найти в приложении App Store на iPhone и iPad.Редакторы App Store также выбрали лучшие приложения для различных платформ Apple:Разработчики, чьи проекты попали в этот рейтинг, в качестве награды получат сувенир — увеличенную версию иконки App Store, сделанную из алюминия, с гравировкой названия приложения или игры и наименования разработчика.