Школа

Подготовка к новому учебному году в школе или университету — это не только и не только покупка ручек и тетрадей. Самое время удостовериться, что на ваш смартфон, планшет и компьютер установлены подходящие приложения.

Для встреч в онлайне или дистанционного обучения

FaceTime — бесплатно 

Общайтесь с семьей и друзьями в любой точке мира с помощью бесплатного FaceTime. Совершайте аудио- и видеовызовы с iPhone, iPad, MacBook или iPod touch на другие устройства iOS и Mac. В групповых вызовах могут принимать участие до 32 человек. 




ZOOM — бесплатно 

Простой и удобный способ создать встречу на любом из ваших устройств, участие в которой могут принять до 100 человек. Возможность замены фона, создания открытых и закрытых чатов, отправки файлов, ссылок и сообщений. Также приложение можно использовать для совершения телефонных звонков и в качестве автоответчика. И что немаловажно — безопасное вождение с функцией Apple CarPlay. 





Microsoft Teams — бесплатно 

Это центр командной работы, который позволяет объединить чат и беседы с несколькими ветками, виртуальные собрания и видеоконференции, звонки и совместную работу. В приложении можно управлять личными делами, вести беседы, создавать планы и делиться ими. 



Для развития творческого потенциала 

W1D1 — подписка

Приложение для творческого развития с помощью ежедневных заданий, которые дают возможность выключиться из рутины и 10 минут в день посвятить исследованию мира. Выполняйте ежедневные задания, чтобы открывать в себе новые творческие грани, познавать культурный контекст прошлого и исследовать новое. 



Улучшить сон после сложного дня 

Loona — бесплатно/встроенные покупки 

Отдых и восстановление всех ваших ресурсов — это, безусловно, сон. Приложение Loona поможет быстро настроиться на здоровый сон после долгого и напряженного дня. Это не просто методики засыпания, а скорее приложение, которое улучшает ваш эмоциональный фон и настроение перед сном. Более 100 увлекательных путешествий, которые помогут оставить все тревоги позади. Лучше один раз увидеть. 



Для малышей и младших классов 

Читания. Учимся читать!  — 1490 р.

В этом приложении ребенок играет и учится читать. Оно создано в многодетной семье в соавторстве с детьми. Дети в возрасте от 4 до 16 лет рисовали прототипы экранов, придумывали сюжет, героев, озвучивали их, тестировали функционал игры. Здесь ребенок полностью проходит приложение — учит буквы, читает короткие слова, длинные слова, фразы. В приложении он учится читать на необходимом для школы уровне за период 2–6 месяцев.



Фиксики. Математика для детей — бесплатно/встроенные покупки 

Развивающая математическая игра для детей, задания в которой составлены при участии детских психологов. Методика приложения разработана для максимально легкого и интересного обучения малышей арифметике, развития навыков ориентации в пространстве и времени. 



Лунтик. Считаем до десяти! — бесплатно/встроенные покупки 

Игра разработана специально для детей в возрасте от трёх до пяти лет, чтобы вместе сделать первые шаги в изучении цифр. Большое количество анимации, разнообразная графика и озвучка персонажей и заданий делают её интересной и увлекательной. Игра имеет простой и понятный ребенку интерфейс.




Лунтик. Алфавит для малышей  — бесплатно/встроенные покупки 

Приложение поможет в игровой форме выучить алфавит вместе с Лунтиком. Половина заданий предназначена для изучения букв, другая половина — для проверки и закрепления знаний. Все задания озвучены героями мультфильма и представлены в виде сюжетных зарисовок. 



Земля 3D — Атлас мира  — 229 р./встроенные покупки 

Интерактивный 3D–глобус с мировыми достопримечательностями, политической и физической картами, и погодой. Приложение откроет множество увлекательных фактов и полезной информации о нашей планете: рельефная модель Земли, смена дня и ночи с огнями городов, звездное небо, более 2600 географических объектов, 500 мировых достопримечательностей и 2100 фотографий, 15-кратный зум и много других увлекательных функций. 



Земля 3D — Атлас животных — 229 р.

Приложение откроет мир дикой природы для юных исследователей. Вращая земной шар, вы увидите все многообразие животных, птиц и морских обитателей в местах их обитания. Среди деревьев и зарослей кустарников, среди удивительных цветов и красочных коралловых рифов, дети найдут неведомых им ранее существ. Более 200 животных, 400 растений и 1700 фотографий с описанием объектов и точек на поверхности. 

Земля 3D – Атлас животных

Грамотей для детей — Диктант  — бесплатно 

Приложение в формате викторины создано специально для детей младших и средних классов.
В игре подобраны слова, разбитые по темам: «животные», «школа», «развлечения», «дом», «природа», «еда», «город» и многие другие. Суть игры — необходимо выбрать правильный вариант написания слова, а в конце получить оценку. В игровой форме можно подтянуть знания по русскому языку. Играть можно самому или вдвоем в формате соревнования. 



Средние классы 

GeometryWork — бесплатно/встроенные покупки

Играйте в геометрию! Игра начинается с изучения основ и, по мере ее прохождения, становится по–настоящему захватывающей. Отличное приложение для развития логики и воображения. В GeometryWork 13 разделов, состоящих из более чем 160 задач, каждая из которых будет сложнее и увлекательнее одновременно. По мере решения вам открываются новые инструменты, которые делают построения более живыми и динамичными. Вы можете менять входящие данные, переносить элементы и наблюдать за тем, как чертеж перестраивается и преображается на ваших глазах. 



Class Timetable — бесплатно/встроенные покупки 

Расписание подходит для учащихся в школах, колледжах и университетах. Приложение поможет не опаздывать на уроки и внеклассные занятия, а также не забывать про домашние задания. Подходит для iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch и позволяет составлять расписание на несколько недель вперед. 

Class Timetable

DuoLingo — бесплатно/встроенные покупки

Функциональное и простое в использовании приложение для изучения иностранных языков, 34 часа с которым эквивалентны семестру в университете. Начните с простейших глаголов и выражений, узнавайте новые слова каждый день. 

DuoLingo

Фоксфорд Учебник — бесплатно/встроенные покупки 

Большой справочник по школьным предметам для 5–11 классов. Математика, физика, химия, биология, русский язык, история и обществознание — всегда под рукой. Улучшай свои знания, повторяй теорию, готовься к урокам и к ЕГЭ. 



Старшие классы

Литрес: Читай и слушай онлайн — бесплатно/встроенные покупки 

450 000 электронных и 90 000 аудиокниг в вашем iPhone или iPad. Это одна их самых больших библиотек, которая всегда под рукой. Большинство новинок книжного рынка появляются в каталоге ЛитРес одновременно с выходом бумажной книги, а все ваши покупки доступны на всех устройствах одновременно. Начните читать или слушать на iPhone, продолжите на iPad: все закладки и позиция чтения/прослушивания будут синхронизированы. Также вы можете выбирать фон страниц, регулировать яркость экрана и размер шрифта. Вся библиотека может быть доступна в оффлайн-режиме.  



PhotoMath — бесплатно/встроенные покупки

Научитесь решать математические задачи, проверяйте домашние задания, готовьтесь к экзаменам.  Photomath теперь легко справляется даже с дифференцированными уравнениями и матрицами. Также в приложении есть полный курс базовой математики, алгебры и тригонометрии. Просто наведите камеру своего устройства на уравнение — и все готово. 




Физика — 29 р.

Сборник всех формул физики по разделам. В нём можно просматривать формулы, делиться с друзьями, готовиться к экзаменам. Приложение не требует подключения к сети. 



Химия — бесплатно 

Химические реакции и уравнения с одним и несколькими неизвестными. У вас всегда будет под рукой таблица Менделеева и таблица растворимости и калькулятор молярных масс. Приложение находит уравнения химических реакций, даже если неизвестна правая или левая часть, поможет с органической и неорганической химией. Найденные реакции будут отображены в обычном и ионном виде и нарисованы формулы органической химии. Также в наличии интерактивная таблица Менделеева и много других функций. 



Ewa — бесплатно/встроенные покупки 

Английский или испанский по уникальной методике приложения. Читай книги с переводами в одно касание, проходи разговорные курсы с любимыми персонажами из фильмов и учи более 40000 новых слов благодаря интервальной методике повторения. 



Notability — 699 р./встроенные покупки

Удобный и функциональный блокнот, разработанный для эффективного создания мультимедийных заметок. 
Мощное и удивительно простое приложение станет верным помощником для ведения записей, дневников и рисования с возможностью использования рукописного ввода, работы с текстом и звуком. Делайте заметки на импортированных и отсканированных документах и изображениях. Добавляйте фото, GIF и веб-страницы в ваши заметки, делитесь ими в формате презентации. Приложение оснащено защитой данных с помощью Face ID и Touch ID. 




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