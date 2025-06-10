Лучшие приложения iPhone 2025: подборка для фото, музыки и спорта

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Несмотря на трудности, которые появились у российских владельцев техники Apple с 2022 года, iPhone все равно остается желанным, популярным и крайне распространенным смартфоном. С его помощью можно решать самые разные повседневные задачи: если не найдется встроенного инструмента от самой Apple, можно скачать подходящее стороннее приложение.
Содержание:
- Приложения для общения
- Приложения для обработки фотографий
- Приложения для монтажа видео
- Приложения для прослушивания музыки
- Приложения для путешествий
- Приложения для здоровья и фитнеса
- Приложения для финансов и бюджета
- Приложения для чтения и образования
- Приложения для работы и продуктивности
- Приложения для развлечений и досуга
- Заключение
Приложения для общения
В наше время все популярные и удобные сервисы для общения являются кроссплатформенными — это значит, что разработчики выпускают их сразу для нескольких операционных систем с идентичным набором функций. Например:
- Telegram. Главный мессенджер, с которым вы получите средство общения текстом и голосом, способ получения новостей и интересной информации и даже предлагает игры (пусть и довольно однообразные). Среди минусов можно назвать обилие рекламы, но платная подписка Premium исправит положение.
- WhatsApp. Еще один лидер по популярности — он есть практически у каждого жителя РФ. Приложение очень удобно и минималистично, совсем не имеет рекламы и отличается классным качеством аудиозвонков. Также можно обмениться войсами, стикерами и гифками из онлайн-базы. Удобный мессенджер для тех, кто не хочет захламляться новостными каналами и сториз.
Приложения для обработки фотографий
Так-то вы можете воспользоваться штатным редактором iOS — он позволяет накладывать цветовые фильтры, обрезать, масштабировать, разворачивать картинки и так далее. Чуть более продвинутый редактор есть прямо внутри Telegram — вот тут подробная инструкция. А если уж хочется отдельное приложение-фоторедактор:
- Afterlight. Утилита работает бесплатно (отбивается встроенной рекламой) и предлагает очень много уникальных фильтров для фото, возможности тонкой настройки цветового баланса снимка, добавлять художественные эффекты. В интерфейсе есть русский язык. Не забудьте выдать права на доступ к медиатеке.
- Adobe Lightroom. Приложение от именитого бренда претендует на профессиональный подход: в нем есть ИИ-ретуширование, несколько сотен готовых стилей от фотографов, а также упрощенные инструменты из настольного «фотошопа». Подписка премиум добавляет функциональности, но можно обойтись и без нее.
Приложения для монтажа видео
Опять же, подрезать или сжать видеоролик можно прямо в нативном редакторе iOS либо в Telegram — подробности здесь. А можно скачать отдельную утилиту:
- iMovie. Это приложение от самой Apple для монтажа видеороликов на ходу со смартфона. Здесь есть обрезка, склеивание, эффекты переходов, наложение аудио, добавление спецэффектов и так далее. Достойный набор на повседнев, еще и совершенно бесплатно.
- CapCut. Утилита нового поколения для быстрого редактирования и сведения коротких клипов для соцсетей. Есть специфические опции вроде наложения цветного текста или стикеров, также приложение предоставляет собственную библиотеку фоновых треков. Разумеется, эффекты и фильтры тоже на месте.
Приложения для прослушивания музыки
Apple предлагает только свой стриминг Music, который растерял свою привлекательность после 2022 года. А послушать MP3 на айфоне и вовсе негде. Можно как обычно воспользоваться плеером в Telegram, а можно:
- Яндекс Музыка. Пожалуй, самый сбалансированный вариант на текущий момент в России, только подписка дороговата. Зато есть большая аудиобаза, и классные алгоритмы «Моей волны» и «Плейлиста дня». Да, в последние три года количество зарубежных треков поубавилось, но это неизбежно. А еще в приложении есть режим прослушивания без потерь.
- Musicfy. Это не стриминг, а просто офлайн-плеер для iPhone. Он не имеет своей базы и воспроизводит треки, скачанные вами из браузера в формате MP3, WAV, FLAC, AAC и так далее. Музыку можно разбить по плейлистам, откорректировать ее звучание эквалайзером, завести таймер для засыпания. Приложение бесплатно (с рекламой).
Приложения для путешествий
Спектр утилит очень широкий, возьмем лишь несколько:
- Google-переводчик. Приложение умеет транскрибировать иностранные слова, работать без интернета со скачанными языковыми пакетами, а также озвучивать фразы через динамик айфона.
- 2ГИС. Отличный навигационный инструмент с подробнейшими картами, офлайн-режимом, без рекламы и лишних раздражающих элементов интерфейса. Есть свой 3D-режим, который фактически заменяет фотопанорамы улиц.
- Tutu.ru. Онлайн-сервис для поиска и покупки билетов на самый разный транспорт — поезда, самолеты, рейсовые автобусы и даже частные маршрутки. Есть функция автовыкупа ЖД-билетов при их появлении, а также возврат невозвратных авиабилетов.
Приложения для здоровья и фитнеса
У Apple есть отличные приложения «Здоровье» и «Фитнес», которые отслеживают вашу активность в фоне даже если у вас нет смарт-часов — потраченные калории, пройденные шаги, километры и этажи. Также в них есть кольца активности и мотивирующие элементы. Вот тут подробнее. А из сторонних:
- Pacer. Лаконичный шагомер с мотивацией, соревнованием с другими контактами, подробной статистикой, подсчетов всех возможных параметров активности и синхронизацией со «Здоровьем» Apple. Поможет отслеживать вес и его динамику, имеет удобные и симпатичные виджеты рабочего стола. Есть рекомендации пеших маршрутов в разных точках мира.
- Pumatrac. Фирменная pro-утилита от спортивного бренда Puma — это своего рода персональный тренер в самых разных категориях. Разработчики обещают более 120 индивидуальных программ с мотивацией, доступ к спортивным событиям, соревнования с другими пользователями и даже видеоуроки от мировых звезд спорта.
Приложения для финансов и бюджета
Apple не предлагает никаких встроенных инструментов для учета финансов и расходов (разве что записывать в «Заметки» по старинке), так что вся надежда на сторонних разработчиков. Вот популярные утилиты:
- MoneyWiz. Кроссплатформенное приложение доступно на iPhone, iPad, Mac и даже Apple Watch. Оно поможет сгруппировать и анализировать ваши ежедневные траты в любых категориях — даже с криптовалют. Есть функция импорта истории из банковского аккаунта, ручной сверки счетов, а заполнять расходы удобно благодаря очень гибким формам. Само собой, можно ставить цели для накоплений и рассчитывать разные финансовые сценарии.
- Дзен Мани. Здесь также есть функция сбора данных о затратах из разных банковских приложений, после чего информация систематизируется и распределяется по категориям. Приложение само находит и показывает необязательные или чрезмерные траты и подсказывает, где можно сэкономить. Есть также планирование бюджета и цели.
Приложения для чтения и образования
Нативное приложение «Книги» на iPhone позволяет покупать книги из каталога, либо добавлять свои, загруженные из интернета, в формате EPUB и PDF. Поддержки FB2 у приложения нет. А вот альтернативы из App Store:
- eBoox. Простая и удобная утилита для чтения без подписок и интернета. Можно загрузить свою библиотеку в форматах EPUB, MOBI, DOC, DOCX, TXT, FB2, PRC, RTF, ODT, HTML, AZW, AZW3 и PDF. Доступны разноцветные маркеры, несколько видов закладок, есть темная тема и множество настроек страницы с текстом — от шрифта до прокрутки. Рейтинг утилиты 4,9 звезды, что редкость. Приложение бесплатное.
- Литрес. Известный подписочный сервис для чтения. Можно брать в аренду книги любых жанров из собственного каталога «Литреса», читать и слушать их с переключением в одно нажатие. Есть настройки внешнего вида страницы. Добавить свои книги в приложение нельзя.
Приложения для работы и продуктивности
Встроенный в iOS 18 «Дневник» может выручить: там удобная таймлиния, есть виджеты и возможность создать заметку в одно нажатие с локскрина через «Команды». Из прочего:
- Microsoft To Do. Менеджер задач без лишних наворотов поможет спланировать день за минимум движений пальцами. К спискам дел можно прикреплять файлы и другие заметки, а также «расшаривать» их друзьям или коллегам. Работает бесплатно.
- Inoreader. Утилита, которая соберет новости и свежие материалы с десятков или даже сотен сайтов и источников в единую ленту. Нашел что-то новое и интересное — добавил в базу. Так гораздо проще разобраться и найти нужную информацию.
Приложения для развлечений и досуга
Мобильные развлечения в 2025 году весьма однообразны: либо посмотреть видосы, либо во что-то поиграть. Какие есть варианты:
- TikTok. Не нуждается в представлении. Сервис предлагает короткие развлекательные ролики с рекомендательным алгоритмом, который затягивает и способствует деградации. А мы и не против.
- Google Arts & Culture. Внезапно — агрегатор произведений искусства от Google позволит поразглядывать картины из более чем 2000 музеев и галерей по всему миру. Здесь не только работы художников, но и, скажем, любопытные снимки из NASA. А еще можно обработать свои селфи с помощью нейросетевых фильтров в стиле разных художников.
- Gardenscapes. Бесконечная игра из категории «три в ряд», которая затягивает разнообразием усложнителей и сюжетной линией обустройства сада. Даже спустя несколько лет вы не пройдете все уровни.
ЗаключениеСама Apple встроила немало нативных инструментов для решения повседневных задач пользователей, при этом оставила достаточно пространства для сторонних разработчиков. Множество бесплатных и полезных утилит в App Store делает iPhone по-настоящему полезным. А еще, в отличие от Google и Android, модераторы Apple следят за единым дизайн-кодом приложений — это приятно.
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