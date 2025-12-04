Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram

Александр

Фото freepik

Голосовые вызовы и видеозвонки в FaceTime, WhatsApp*, Telegram и некоторых других сервисах подвергаются блокировке в России, однако существуют мессенджеры, которыми по-прежнему можно пользоваться в нашей стране, не прибегая к каким-либо ухищрениям.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вот список таких мессенджеров, актуальный на начало декабря 2025 года:

Gem Space: iOS / Android
Link: iOS / Android
Kedr: iOS / Android
Keet: iOS / Android
GoChat: iOS / Android
imo: iOS / Android
FaceCall: iOS / Android
Comera: iOS / Android
JusTalk: iOS / Android
Zangi: iOS / Android
buz: iOS / Android
Jami: iOS / Android
Aitu: iOS / Android
Signal: iOS / Android
Microsoft Teams: iOS / Android
KakaoTalk: iOS / Android
Chattti: iOS / Android
Jitsi Meet: iOS / Android
Google Meet: iOS / Android
«Яндекс Телемост»: iOS / Android
Zoom: iOS / Android

Общение в них усложняется тем, что у ваших собеседников тоже должны быть установлены приложения, которые вы используете для звонков. Не стоит забывать, что можно пользоваться сотовой связью и звонками в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Max, но имейте в виду, что разговоры в них записываются и хранятся как минимум три года.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Переводы самому себе по СБП могут принять за обман и заблокировать
Всего три звонка — и со счёта улетят миллионы
«Оцифровка стажа» приводит к потере всех накоплений

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+33
myname32
chatti — ведет себя как вирус, пытается везде залесть и тормозит тел от него на андроид
час назад в 14:49
#
Сергей Вахтин
+126
Сергей Вахтин
Вы для какой страны этот список привели? С каких пор Signal и Google Meet снова стали доступны?
44 минуты назад
#