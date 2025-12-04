Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram

Фото freepik
Голосовые вызовы и видеозвонки в FaceTime, WhatsApp*, Telegram и некоторых других сервисах подвергаются блокировке в России, однако существуют мессенджеры, которыми по-прежнему можно пользоваться в нашей стране, не прибегая к каким-либо ухищрениям.
Gem Space: iOS / Android
Link: iOS / Android
Kedr: iOS / Android
Keet: iOS / Android
GoChat: iOS / Android
imo: iOS / Android
FaceCall: iOS / Android
Comera: iOS / Android
JusTalk: iOS / Android
Zangi: iOS / Android
buz: iOS / Android
Jami: iOS / Android
Aitu: iOS / Android
Signal: iOS / Android
Microsoft Teams: iOS / Android
KakaoTalk: iOS / Android
Chattti: iOS / Android
Jitsi Meet: iOS / Android
Google Meet: iOS / Android
«Яндекс Телемост»: iOS / Android
Zoom: iOS / Android
Общение в них усложняется тем, что у ваших собеседников тоже должны быть установлены приложения, которые вы используете для звонков. Не стоит забывать, что можно пользоваться сотовой связью и звонками в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Max, но имейте в виду, что разговоры в них записываются и хранятся как минимум три года.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена