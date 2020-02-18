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Начало года — почти всегда хорошее время для покупки видеокарты: новинок почти нет, ибо Nvidia обычно представляет свои видеокарты ближе к лету, а цены на уже продающиеся решения «устаканиваются», и в дальнейшем падать практически не будут. Так что давайте посмотрим, чем нас на этот раз радуют производители GPU.

AMD RX 550: затычка

Пожалуй, самая неоднозначная видеокарта в сегодняшней подборке, однако все же она здесь. И причина тут в том, что это самое базовое игровое или рабочее решение, которое можно найти всего за 5 тысяч рублей. Конечно, ее едва ли стоит брать в сборку «с нуля», ибо за те же деньги можно найти готовый процессор AMD Ryzen 3 3200G с интегрированной Vega 8, которая выступает совсем малость хуже.



Но все еще если вы планируете апгрейдить старый ПК, работающий, например, на некогда популярной GTS 450 или Radeon HD 5750, и вы не хотите тратить на это больших денег — это хороший вариант, ибо такая «затычка» позволит запускать современные игры и смотреть видео вплоть до 4K. Что касается ее реальных игровых возможностей, то это в основном онлайн проекты типа WoT или Dota 2, где она без проблем выдаст под 60 fps в FHD далеко не на минимальных настройках графики. Но при желании в HD с низкими или средними настройками графики получится ознакомиться и с большинством ААА-проектов.

Nvidia GTX 1650 Super: она действительно Super

Обычная GTX 1650 вышла не самой интересной видеокартой: она позиционировалась как замена некогда популярной среднебюджетной GTX 1050 Ti и обгоняла ее на 30-40%, однако по цене попадала в один диапазон с AMD RX 570, которая была на 10-15% быстрее. Как итог, эта видеокарта лучше продается в составе ноутбуков, где имеет больше ядер CUDA, чем неудачная десктопная версия (1024 против 896 штук).



Однако с выпуском Super-версии все поменялось: число CUDA выросло аж до 1280, а память стала новейшего стандарта GDDR6. Как итог, новинка стала обгонять даже AMD RX 580, а стоит она в среднем столько же, и к тому же холоднее. Так что если вам нужна видеокарта, способная потянуть современные AAA-игры в 1920x1080 со средними и даже высокими настройками графики, то это отличное решение.

Nvidia GTX 1660 Super: еще один настоящий Super

В попытках «закопать» решения конкурента в лице AMD компания Nvidia зачастую «стреляет по своим». Так, видеокарта GTX 1660 Super оказалась настолько классной, что «похоронила» и GTX 1660, и GTX 1660 Ti. Посудите сами: обычная GTX 1660 стоит порядка $219, имеет 1408 ядер CUDA и 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5. Версия GTX 1660 Ti стоит на 60 долларов дороже, но за это мы получаем еще 128 CUDA и память стандарта GDDR6.



В теории, GTX 1660 Super со своей ценой в $229 должна была быть близка к GTX 1660, однако оказалось, что банальная замена GDDR5 на GDDR6 с сохранением числа ядер CUDA ускорило видеокарту более чем на 10%, и теперь от GTX 1660 Ti ее отделяет буквально 2-3% разницы в производительности. Про ближайшего конкурента — AMD RX 590 — и говорить нечего, он на 15-20% позади. Так что если вы хотите поиграть в новинки в FHD на высоких настройках графики, то GTX 1660 Super будет отличным выбором.

AMD RX 5600 XT: более дешевый конкурент RTX 2060

Единственная видеокарта в нашей подборке, которая вышла в 2020 году. При этом, что достаточно удивительно, она уже имеет достаточно демократичную и конкурентоспособную цену в России. По сути это — слегка урезанная AMD RX 5700: видеоядер столько же, 2304 штуки, а вот память слегка урезали, с 8 до 6 ГБ GDDR6, из-за чего пострадала и шина, она теперь 192-битная, а не 256.

К тому же, с видеокартой на старте продаж случилась забавная ситуация: AMD выпустила для нее новый BIOS, который серьезно увеличил частоту как видеопамяти, так и графического процессора. И если изначально видеокарта отставала от RTX 2060 на 7-9%, то после обновления BIOS уже обгоняет на пару процентов. При этом стоит она $279 долларов, так что даже официальное снижение цены до $300 на RTX 2060 не помогло Nvidia с конкуренцией на равных.



Конечно, многие скажут — на RTX 2060 есть аппаратное ускорение трассировки лучей. Да, так оно и есть, если бы не один важный момент: на данный момент RT очень тяжел, и даже RTX 2080 Ti в FHD временами с трудом преодолевает планку в 60 fps в том же шутере Control при высоких настройках RTX. Так что чтобы получить играбельный фреймрейт на RTX 2060, придется или использовать минимальное качество трассировки, или включать «мылящее» картинку сглаживание DLSS — в общем, удовольствия от такого геймплея будет мало.

Так что если рассматривать RTX 2060 как обычную видеокарту, то RX 5600 XT выглядит интереснее. В любом случае, обе они без проблем справятся с современными играми в FHD на ультра настройках графики. Увы — более высокие разрешения для них все же закрыты, не хватит как производительности GPU, так и 6 ГБ видеопамяти.

AMD RX 5700 XT: серьезный конкурент RTX 2070

Компания AMD хороша тем, что уж если она выходит на рынок, то ее решение будет интереснее и дешевле конкурента. Так получилось и с RX 5700 XT. Изначально эта видеокарта не метила в топ, однако позволила «красным» укрепиться в средне-высоком сегменте рынка, серьезно потеснив RTX 2070. Оно и понятно: эта видеокарта имеет полный кристалл Navi 10 с 2560 видеоядрами и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. В итоге она без проблем справляется с новейшими играми даже в 2K на высоких и ультра настройках графики.



Ближайший ее конкурент из стана Nvidia это, как мы уже говорили, RTX 2070. Разница в производительности между ними в среднем несуществена, от силы пяток процентов, а вот стоит решение от «зеленых» на существенные 3-4 тысячи рублей дороже. С другой стороны, RTX 2070 поддерживает трассировку лучей, причем в FHD она будет работать уже без серьезных проблем и с играбельным fps. Но вот стоит ли за нее переплачивать, особенно с учетом достаточно небольшого количества игр с поддержкой RTX — решать вам.

Nvidia RTX 2080 Super — для тех, кому не хватило на RTX 2080 Ti

Пожалуй, последняя более-менее адекватная цена идет на RTX 2070, все более дорогие видеокарты стоят неоправданно дорого: вы получаете лишних 10% производительности за 25% цены. Но, опять же, если вы хотите насладиться плавным геймплеем в 2K или 4K на ультра настройках графики, у вас просто нет выхода — «Big Navi» от AMD выйдет еще не скоро, так что Nvidia в топовом сегменте является монополистом со всеми вытекающими проблемами в виде большой стоимости видеокарт.



Более-менее интересным решением тут является RTX 2080 Super. Она быстрее RTX 2070 на 25% и стоит на 20 тысяч рублей дороже, и по сути это идеальный вариант для 2K: подавляющее большинство игр на этой видеокарте в таком разрешение пойдут даже не с 60, а со 100 fps. К тому же она вполне справится с проектами, где есть трассировка лучей, без снижения разрешения до FHD. А вот для 4K все же лучше доплатить до RTX 2080 Ti — у нее и видеобуфер больше, целых 11 ГБ, и мощи для такого сверхвысокого разрешения больше.

Nvidia RTX 2080 Ti — здравствуйте, очень приятно, флагман 

Собственно, тут из заголовка все понятно: это пользовательский топ Nvidia на данный момент (если не брать Titan с очень близкой производительностью и совсем неадекватным ценником дороже 100 тысяч рублей). Целых 4352 ядра CUDA, 11 ГБ быстрой видеопамяти стандарта GDDR6 и ценник в $999 делают ее графическим монстром не для всех.



Пожалуй, это единственная видеокарта, которая позволит вам насладиться играми в 4K, выдавая на ультра настройках больше 50 fps. Правда, если вы забудете про RTX — ну или если вы готовы снижать ради него разрешение до 2K, или же включать DLSS. В любом случае, это практически максимум производительности, который вы можете получить в одиночной пользовательской видеокарте на данный момент.

Будущее — 7 нм и трассировка лучей

Что же ждет нас впереди? Скорее всего летом Nvidia представит свои 7 нм видеокарты поколения Ampere, в которых существенно поднимется производительность в играх с трассировкой лучей. AMD, в свою очередь, готовит «Big Navi» — «убийцу» RTX 2080 Ti. Также до конца года компания обещает выпустить видеокарты на архитектуре RDNA 2 с поддержкой трассировки лучей — вполне ожидаемый шаг, так как аналогичные чипы будут стоять в консолях нового поколения. 



Ну и ключевой момент — стоит ли ждать этих видеокарт, дабы купить новинку с поддержкой RT? Скорее нет, чем да. В Steam видеокарты RTX 2000 за полтора года приобрели лишь чуть более 5% пользователей, и пока эта цифра не приблизится хотя бы в паре десяткам процентов, игры с поддержкой этой технологии будут скорее единичными. И, с учетом того, что видеокарты с RT-ядрами не были и вряд ли будут в ближайшие годы дешевыми решениями, их доля на рынке будет расти слабо, так что еще минимум пару-тройку лет можно будет без особых проблем играть на «старых» GTX 1000 или AMD RX.


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