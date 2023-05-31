Лучший эмулятор Nintendo Switch вышел на Android. Его уже можно скачать бесплатно

Разработчики популярнейшего эмулятора Yuzu наконец-то портировали своё творение на платформу Android. Одноимённое приложение позволяет запускать на смартфонах и планшетах игры для Nintendo Switch без лишних манипуляций.
Стоит отметить, что пока приложение доступно в раннем доступе, поэтому разработчики не гарантируют поддержку всех устройств. Тем не менее на проверенных нами смартфонах Samsung Galaxy S23 Ultra и Galaxy Z Flip 4 он работает отлично. Большинство игр идут в стабильных 60 fps с минимальными просадками.
Согласно официальному пресс-релизу, для запуска Yuzu нужен девайс с чипом Snapdragon 865 или новее и 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, приложение совместимо только с ОС Android 11 и новее.
Скачать сам эмулятор Yuzu можно из Play Store по этой ссылке, ну а ромы и ключи вы можете найти сами на «зелёных» платформах.
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