«Лучший в мире»: американцы продолжают пользоваться российским ПО, несмотря на запреты властей

«Он лучший [антивирус] в мире и имеет богатую историю. Нет никаких фактических доказательств того, что это «шпионское ПО». Я не могу просто слепо верить этому», — отмечает реддитор Blippiz.

«Эй, я всего лишь кассир... Я пользуюсь «Касперским» уже 10 лет. Сила привычки, ха-ха. И это хороший продукт». — сказал он, намекнув, что совершенно не интересен для кибершпионов. Что касается государственного запрета — меры были «слишком жесткими и не нужными».

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«И теперь он [антивирус] может автоматически обновлять список вирусов», — и добавил, что не использует VPN.

Антивирусу нет аналогов, считают многие пользователи из США.В конце сентября 2024 года американские пользователи «Лаборатории Касперского» были «отрезаны» от доступа к антивирусному софту. В принудительном порядке власти США очистили виртуальное пространство от присутствия российских продуктов, заменив на ПО UltraAV. Миллионы оказались недовольны таким решением, поскольку юзеры не давали своего согласия на подобные действия.Как выяснилось, даже запрет правительства не убедил пользователей, что они используют якобы «шпионское ПО». Многие продолжают пользоваться «Касперским» в обход санкций и не намерены переходить на родные аналоги. Причины просты — российский антивирус не имеет аналогов по надежности, считают одни. Другие же скептически относятся к запретам сверху, если они не подкреплены фактами. Впрочем, есть и те, кто просто хотят пользоваться уже оплаченной услугой. Вот несколько сообщений на эту тему, собранных на просторах Reddit:Пользователь из Нью-Йорка под ником YouKnowWho_13 купил ключ активации на eBay, и не намерен уходить до истечения срока действия. Он допускает, что софт может передавать какую-либо информацию, однако его это совершенно не волнует.Обеспечить себе доступ к антивирусу пользователи США умудряются по-разному. В основном, это смена ip-адреса. Те кто не желает заморачиваться с VPN-сервисами, просто настраиваются на другой сервер и обновляют базы без лишних затруднений.Это подтвердил Ави Флейшер, давний пользователь «Лаборатории Касперского» из Бруклина. С его слов, он продолжает пользоваться ПО дома. Когда Kaspersky Security стал недоступен из-за запрета, вирусные сигнатуры продолжали обновляться, достаточно выбрать сервер, который расположен за пределами США.Пользователь Das1996, признался, что для апдейтов подключает VPN. Срок действия купленной лицензии истекает примерно через три-четыре месяца. Что будет дальше, автор поста еще не решил, но отметил: «если VPN будет работать стабильно, я продолжу пользоваться антивирусом».Реддитор Domingothegamer, не считает нужным лишаться двухлетней лицензии с поддержкой 10 устройств, только из-за чьего-то запрета. Угрозы со стороны «Лаборатории Касперского» он не ощущает и считает антивирус «простым и надежным сервисом».