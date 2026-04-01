Лёгкие, но мощные: Dreame представила новую линейку вертикальных пылесосов в России

Фархад


Бренд Dreame официально запустил в России новую серию беспроводных вертикальных пылесосов, в которую вошли модели Dreame R20 CE, Dreame R10S Plus и Dreame R10S Slim. Основной упор сделан на минимальный вес, достойную мощность и комфорт в повседневной уборке.

Старшая модель весит всего 1,76 кг, а младшая и вовсе опускается до 1,28 кг, что делает их удобными для длительного использования без лишней нагрузки на руки.

Флагман линейки — Dreame R20 CE выдаёт мощность до 190 аВт, мотор на 120 000 об/мин и до 90 минут автономной работы. Также он получил фирменную систему TangleCut с двойными лезвиями, которая срезает волосы прямо во время уборки и избавляет от ручной чистки ролика. Плюс в этой модели есть LED-дисплей, контейнер на 0,6 л и быстрый сброс мусора одной кнопкой. Всё для удобства пользователей.



Dreame R10S Plus — более сбалансированный вариант с мотором на 150 аВт и 120 000 об/мин и автономностью до 90 минут. При этом конструкция щётки также защищена от наматывания волос, что важно для квартир с животными или пользователей с длинными волосами.

Dreame R10S Slim — самая компактная модель серии. Она весит всего 1,28 кг, но предлагает мощность 100 аВт и до 40 минут работы без подзарядки. Пылесборник на 0,35 л хватает для быстрой уборки квартиры. Плюс тут используется универсальная щётка, которая подходит и для твёрдых покрытий, и для ковров. Разумеется, с защитой от наматывания волос.

Во всей линейке сделали акцент на технологиях: есть автоматическая регулировка мощности, интеллектуальное определение загрязнений и многоступенчатая фильтрация. Отдельно стоит отметить подсветку CelesTect — она реально помогает видеть пыль в тёмных зонах, куда обычно никто не смотрит.

Новинки уже доступны к заказу по следующим ценам:
  • Dreame R20 CE — 31 990 рублей со скидкой;
  • Dreame R10S Plus — 22 990 рублей со скидкой;
  • Dreame R10S Slim — 13 990 рублей со скидкой.
-2
Cсылки по теме:
Dreame расширяет экосистему устройств для персонального ухода: стайлер, LED-маска и триммер
Dreame представила супертонкий пылесос для сухой и влажной уборки G12
Dreame представила новое видение умного дома и запустила единую экосистему на базе ИИ

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

Комментарии

nomer010
R20 — лучший выбор. Единственный косяк — тянет ощутимо послабее старого V12 pro, но хватает. V12 pro просто зверь, но без лазера. А лазер — мастхев лютый.
1 апреля 2026 в 21:09
