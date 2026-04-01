Лёгкие, но мощные: Dreame представила новую линейку вертикальных пылесосов в России

Бренд Dreame официально запустил в России новую серию беспроводных вертикальных пылесосов, в которую вошли модели Dreame R20 CE, Dreame R10S Plus и Dreame R10S Slim. Основной упор сделан на минимальный вес, достойную мощность и комфорт в повседневной уборке.

Dreame R20 CE — 31 990 рублей со скидкой;

Dreame R10S Plus — 22 990 рублей со скидкой;

Dreame R10S Slim — 13 990 рублей со скидкой.

Старшая модель весит всего 1,76 кг, а младшая и вовсе опускается до 1,28 кг, что делает их удобными для длительного использования без лишней нагрузки на руки.Флагман линейки — Dreame R20 CE выдаёт мощность до 190 аВт, мотор на 120 000 об/мин и до 90 минут автономной работы. Также он получил фирменную систему TangleCut с двойными лезвиями, которая срезает волосы прямо во время уборки и избавляет от ручной чистки ролика. Плюс в этой модели есть LED-дисплей, контейнер на 0,6 л и быстрый сброс мусора одной кнопкой. Всё для удобства пользователей.Dreame R10S Plus — более сбалансированный вариант с мотором на 150 аВт и 120 000 об/мин и автономностью до 90 минут. При этом конструкция щётки также защищена от наматывания волос, что важно для квартир с животными или пользователей с длинными волосами.Dreame R10S Slim — самая компактная модель серии. Она весит всего 1,28 кг, но предлагает мощность 100 аВт и до 40 минут работы без подзарядки. Пылесборник на 0,35 л хватает для быстрой уборки квартиры. Плюс тут используется универсальная щётка, которая подходит и для твёрдых покрытий, и для ковров. Разумеется, с защитой от наматывания волос.Во всей линейке сделали акцент на технологиях: есть автоматическая регулировка мощности, интеллектуальное определение загрязнений и многоступенчатая фильтрация. Отдельно стоит отметить подсветку CelesTect — она реально помогает видеть пыль в тёмных зонах, куда обычно никто не смотрит.Новинки уже доступны к заказу по следующим ценам: