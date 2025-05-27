Любимая фраза таксистов теперь грозит штрафом в несколько тысяч рублей

Артем
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Фото: Unsplash

Заветное: «дорогу покажешь?», — часто спасает водителей такси, если шалит навигатор, а по памяти место назначения не вспомнить. С новым законом знакомая фраза будет звучать гораздо реже.

Как пишут СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому водители такси обязаны выплатить штраф 5000 руб за незнание столицы. Чтобы избежать лишних трат таксист обязан досконально выучить расположение объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, местоположение школ, ВУЗов, больниц, поликлиник, органов государственного и местного управления, а также разного рода спортивных объектов. 

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Кроме того, таксист должен изучить все схемы проезда к вышеупомянутым объектам, на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Свои знания водитель будет подтверждать на экзамене. Отсутствие аттестации грозит административным штрафом в размере пяти тысяч рублей.
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Источник:
Telegram
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