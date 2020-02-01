Издатель Electronic Arts (EA) опубликовал свой финансовый отчёт за 2019 год. Самым интересным показателем стал доход от продажи внутриигровых предметов.Эта категория заработка фигурирует в отчете как доход с живых сервисов (Live Services). Это денежные средства, которые были получены с внутриигровых микротранзакций. Таким образом категория Live Services стала одной из самых важных частей бизнес-модели издателя. Внутриигровые покупки принесли EA около 70% доходов от общего заработка компании — 2,83 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос на 27 процентов.Основную часть дохода с внутриигровых покупок компании принесли продажи IN-APP предметов Ultimate Team в FIFA 20, Madden NFL и NHL 20. Несмотря на это, продажи игр остаются не менее важным источником доходов EA.Аналитики сходятся во мнении, что у компании стабильный набор франшиз, которые в целом очень тепло встречает аудитория. Сейчас издатель делают ставку Star Wars Jedi: Fallen Order. Если руководство EA сможет поддержать свои темпы роста, то акции компании продолжат расти.