Любителей покупать и продавать крипту в РФ выведут из тени до конца года

Росфинмониторинг усилит контроль за финансовыми операциями россиян, связанными с криптовалютами. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын.
Впервые «Прозрачный блокчейн» был запущен в 2021 году как вспомогательная система для финансовых специалистов. Она помогает выявлять подозрительные операции по банковским счетам, связанные с покупкой и продажей криптовалюты — обычно это происходит при сделках через p2p на биржах или даже в «Кошельке» Telegram.
Росфинмониторинг сообщил, что с 2022 года выросло количество связанных с криптовалютой подозрительных операций, а также число уголовных дел и финансовых расследований благодаря «Прозрачному блокчейну».