Любителей покупать и продавать крипту в РФ выведут из тени до конца года

Олег

Крипта


Росфинмониторинг усилит контроль за финансовыми операциями россиян, связанными с криптовалютами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, к концу 2025 года ведомство планирует полноценно подключить российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн». Система анализирует банковские переводы и трансакции и помогает выявлять связи между операциями клиентов в традиционной валюте и крипте.

«Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын. 

Впервые «Прозрачный блокчейн» был запущен в 2021 году как вспомогательная система для финансовых специалистов. Она помогает выявлять подозрительные операции по банковским счетам, связанные с покупкой и продажей криптовалюты — обычно это происходит при сделках через p2p на биржах или даже в «Кошельке» Telegram.

Росфинмониторинг сообщил, что с 2022 года выросло количество связанных с криптовалютой подозрительных операций, а также число уголовных дел и финансовых расследований благодаря «Прозрачному блокчейну». 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+2152
tellurian
Сделать карту соседнего государства стоит 7-20 тыс рублей. И через неё работать. Или виртуальную иностранного государства.
час назад в 14:18
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+1329
Grealex
Те кто шарят, найдут выход.
час назад в 14:22
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