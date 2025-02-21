Любителей покупать и продавать крипту в РФ выведут из тени до конца года

Росфинмониторинг усилит контроль за финансовыми операциями россиян, связанными с криптовалютами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, к концу 2025 года ведомство планирует полноценно подключить российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн». Система анализирует банковские переводы и трансакции и помогает выявлять связи между операциями клиентов в традиционной валюте и крипте.