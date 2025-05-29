Любители такси в шоке: не выходишь из дома, а поездки оплачиваются одна за другой!

Фото: UnsplashСогласно источнику, мошенники начали воровать аккаунты пользователей в сервисах вызова такси. Сначала они регистрируются как водители (либо крадут готовый аккаунт у реального водителя) и получают первые заказы. Связавшись с пассажирами, они обманом выпытывают у них код для входа в их учетную запись с привязанной платежной картой.
Власти РФ предупреждают о новой мошеннической схеме, которая направлена на частых пользователей сервисов такси. Информацию собрали в «Коммерсанте».
Власти РФ предупреждают о новой мошеннической схеме, которая направлена на частых пользователей сервисов такси. Информацию собрали в «Коммерсанте».
После этого разводилы создают бесконечное количество поездок с украденной пассажирской учетки, а принимают их с подставной водительской. Фейковые поездки оплачиваются с привязанной карты человека, а средства (за вычетом комиссии агрегатора) поступают на баланс аккаунта водителя. Таким образом карта опустошается, а средства выводятся хитроумным путем.
Для агрегатора всё выглядит честно: человек сделал ряд заказов и оплатил их своей картой привычным образом. Комиссию за фейковые поездки компания тоже получает и в детали происходящего не вдается. МВД предупреждает об этом пассажиров, чтобы они не относились к безопасности аккаунта беспечно; любая учетная запись, к которой привязаны ваши платежные данные, должна быть хорошо защищена.