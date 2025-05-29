Любители такси в шоке: не выходишь из дома, а поездки оплачиваются одна за другой!

Олег

Такси

Фото: Unsplash 

Власти РФ предупреждают о новой мошеннической схеме, которая направлена на частых пользователей сервисов такси. Информацию собрали в «Коммерсанте».

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Согласно источнику, мошенники начали воровать аккаунты пользователей в сервисах вызова такси. Сначала они регистрируются как водители (либо крадут готовый аккаунт у реального водителя) и получают первые заказы. Связавшись с пассажирами, они обманом выпытывают у них код для входа в их учетную запись с привязанной платежной картой.

После этого разводилы создают бесконечное количество поездок с украденной пассажирской учетки, а принимают их с подставной водительской. Фейковые поездки оплачиваются с привязанной карты человека, а средства (за вычетом комиссии агрегатора) поступают на баланс аккаунта водителя. Таким образом карта опустошается, а средства выводятся хитроумным путем.

Для агрегатора всё выглядит честно: человек сделал ряд заказов и оплатил их своей картой привычным образом. Комиссию за фейковые поездки компания тоже получает и в детали происходящего не вдается. МВД предупреждает об этом пассажиров, чтобы они не относились к безопасности аккаунта беспечно; любая учетная запись, к которой привязаны ваши платежные данные, должна быть хорошо защищена. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6263
Вася Вотафаков
А каким образом все заказы попадут одному и тому же фейковому таксисту то?
час назад в 16:46
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Tigrolik
+791
Tigrolik Вася Вотафаков
Присоединяюсь к вопросу. Пока что выглядит как фейк-страшилка из желтой газетенки для домохозяек.
час назад в 17:03
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Вася Вотафаков
+6263
Вася Вотафаков Tigrolik
Ок. Допускаем, что одну поездку подхватил таксист. Но это должна быть поездка из мск во Владик. Иначе это мышиная возня.
час назад в 17:12
#
tellurian
+2419
tellurian Вася Вотафаков
Вопросов больше, чем ответов.
Видно не всю историю скопировали или рассказали на другом ресурсе.
32 минуты назад
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