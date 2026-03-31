Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Любители водопадов, это — для вас: юбилейный iPhone XX получит изогнутый во все концы экран

Фархад


До юбилея самого популярного продукта Apple ещё целый год, но в сети вовсю обсуждают возможный редизайн iPhone XX. Если утечки подтвердятся, это будет один из самых смелых экспериментов компании за последние годы. Речь идёт о полностью изогнутом дисплее, который буквально обтекает корпус, создавая эффект цельного стеклянного устройства без привычных границ.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Инсайдер под ником phonefuturist утверждает, что рамки вокруг экрана могут сократиться до 1,1 мм против 1,44 мм у iPhone 17 Pro. При этом сам экран будет изгибаться по краям, плавно переходя в корпус, напоминая Galaxy S23 Ultra. Также источник отметил, что Apple тестировала технологию подэкранной камеры от Samsung (UPC), но осталась недовольна качеством снимков. В итоге компания может выбрать компромисс: либо ещё более уменьшенный вырез под Dynamic Island, либо аккуратное отверстие в экране.

Идея полностью скрыть камеру под дисплеем остаётся главной технической проблемой. Современные решения UDC пока уступают классическим модулям по качеству фото, особенно в сложных условиях освещения. Даже если Apple доведёт технологию до ума, это потребует серьёзных компромиссов или новых инженерных решений.

Вектор всё ещё остаётся прежним: Apple стремится к созданию смартфона со сплошным экраном без вырезов. Ожидается, что промежуточным этапом станет iPhone 18 Pro с уменьшенным Dynamic Island, а юбилейный iPhone к 20-летию нам покажут только в 2027 году.
-1
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также