Любители водопадов, это — для вас: юбилейный iPhone XX получит изогнутый во все концы экран

До юбилея самого популярного продукта Apple ещё целый год, но в сети вовсю обсуждают возможный редизайн iPhone XX. Если утечки подтвердятся, это будет один из самых смелых экспериментов компании за последние годы. Речь идёт о полностью изогнутом дисплее, который буквально обтекает корпус, создавая эффект цельного стеклянного устройства без привычных границ.

Инсайдер под ником phonefuturist утверждает, что рамки вокруг экрана могут сократиться до 1,1 мм против 1,44 мм у iPhone 17 Pro. При этом сам экран будет изгибаться по краям, плавно переходя в корпус, напоминая Galaxy S23 Ultra. Также источник отметил, что Apple тестировала технологию подэкранной камеры от Samsung (UPC), но осталась недовольна качеством снимков. В итоге компания может выбрать компромисс: либо ещё более уменьшенный вырез под Dynamic Island, либо аккуратное отверстие в экране.Идея полностью скрыть камеру под дисплеем остаётся главной технической проблемой. Современные решения UDC пока уступают классическим модулям по качеству фото, особенно в сложных условиях освещения. Даже если Apple доведёт технологию до ума, это потребует серьёзных компромиссов или новых инженерных решений.Вектор всё ещё остаётся прежним: Apple стремится к созданию смартфона со сплошным экраном без вырезов. Ожидается, что промежуточным этапом станет iPhone 18 Pro с уменьшенным Dynamic Island, а юбилейный iPhone к 20-летию нам покажут только в 2027 году.