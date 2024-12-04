Любителям закупаться в интернете придётся тратить ещё больше денег

По данным Forbes, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается расширить понятие «рекламный материал». К таким материалам будут приравнены карточки товаров на сайтах производителей, маркетплейсах, в интернет-магазинах, классифайдах и поисковиках.
В Ассоциации больших данных, куда входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Т-Банк», МТС, «Ростелеком», «Авито» и другие, считают, что в новой редакции документ даёт широкое пространство для трактовок. Инициатива ФАС может обернуться дополнительными издержками для владельцев сайтов, на которых содержится информация о товарах, что приведёт к росту тарифов для пользователей этих сайтов и увеличением цен для конечных покупателей. Если критерии будут утверждены правительством РФ, правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
Ранее Forbes рассказал, что российские власти планируют ввести сбор за рекламу в интернете. Он составит 3% выручки рекламораспространителей и операторов рекламных систем. В настоящее время карточки товаров на маркетплейсах и классифайдах регулируются законом «Об информации», поэтому ответственность за размещённые в них сведения несут продавцы. Если предложенные ФАС изменения будут приняты, владельцам интернет-ресурсов придётся менять правила размещения информации и проверять карточки товаров на соответствие требованиям к рекламе: что нельзя рекламировать, а что можно, но с дисклеймерами и пометками.