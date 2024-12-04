Любителям закупаться в интернете придётся тратить ещё больше денег





По данным По данным Forbes , Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается расширить понятие «рекламный материал». К таким материалам будут приравнены карточки товаров на сайтах производителей, маркетплейсах, в интернет-магазинах, классифайдах и поисковиках. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Рекламными материалами, согласно поправкам к ФЗ «О рекламе», будут считаться «результаты поисковой выдачи, каталоги, выполненные в едином стиле, а также информация о товарах на сайте производителя». Исключение будет сделано для объявлений о найме на работу и передаче вещей или животных на безвозмездной основе, отзывов о товарах, продавцах и производителях, которые не привлекают внимание к конкретному товару и услуге, а также материалов справочного и аналитического характера.В Ассоциации больших данных, куда входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Т-Банк», МТС, «Ростелеком», «Авито» и другие, считают, что в новой редакции документ даёт широкое пространство для трактовок. Инициатива ФАС может обернуться дополнительными издержками для владельцев сайтов, на которых содержится информация о товарах, что приведёт к росту тарифов для пользователей этих сайтов и увеличением цен для конечных покупателей. Если критерии будут утверждены правительством РФ, правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.Ранее Forbes рассказал, что российские власти планируют ввести сбор за рекламу в интернете. Он составит 3% выручки рекламораспространителей и операторов рекламных систем. В настоящее время карточки товаров на маркетплейсах и классифайдах регулируются законом «Об информации», поэтому ответственность за размещённые в них сведения несут продавцы. Если предложенные ФАС изменения будут приняты, владельцам интернет-ресурсов придётся менять правила размещения информации и проверять карточки товаров на соответствие требованиям к рекламе: что нельзя рекламировать, а что можно, но с дисклеймерами и пометками.