Программист и дизайнер Сирил Диан показал необычное применение камеры смартфона. Он фотографирует объект с помощью созданного им приложения AR Cut & Paste, после чего тот моментально переносится в графический редактор на компьютере. Фоновое изображение при этом автоматически отсекается.



Таким образом непосредственно в проект Photoshop на компьютере можно перенести любые окружающие предметы. Ракурс объекта сохраняется. В качестве примера Сирил приводит книгу, цветок в горшке и манекен.







В приложении AR Cut & Paste задействованы технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта. Кажется, что приложение работает максимально просто: нужно лишь сфотографировать какой-либо объект, а затем навести камеру на экран компьютера и вставить этот объект в рабочую область фотошопа. Съёмка и вырезание объекта занимают примерно четыре секунды, а вставка ещё две-три. Таким образом можно менее чем за десять секунд перенести любой предмет из реального мира в графический файл с возможностью дальнейшего редактирования.



В настоящее время у Сириала Диана готов лишь прототип приложения AR Cut & Paste, а исходный код выложен на GitHub. В скором времени он планирует выпустить релизную сборку, которая будет доступна Android-смартфонам и iPhone.







