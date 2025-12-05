Top.Mail.Ru

Люди бегут с Windows 11. Уже догадались, куда?

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Исследование активных ОС на рынке показало странную аномалию. О ней пишет Neowin.

Согласно источнику, агентство Statcounter провело аналитику пользователей Windows-компьютеров и ноутбуков. Оказалось, что в декабре количество машин с Windows 11 снизилось до 51,75% против 53,7% в ноябре. Но еще более странно то, что вместе с этим доля Windows 10 выросла примерно на те же проценты — с 42,7% до 44,29%.

Напомним, что официальная поддержка «десятки» завершилась в октябре текущего года. Похоже, что некоторые пользователи обрадовались этому факту и решили вернуться на Windows 10, которая не будет донимать их бесконечными обновлениями.

Любопытно, что доля Windows на рынке ПК в целом снижается. В декабре таких компьютеров стало 66,67% против 69,37% ранее. В декабре 2024 года их было 73,38%. 

Источник:
Neowin
