Люди бегут с Windows 11. Уже догадались, куда?

Фото: UnsplashСогласно источнику, агентство Statcounter провело аналитику пользователей Windows-компьютеров и ноутбуков. Оказалось, что в декабре количество машин с Windows 11 снизилось до 51,75% против 53,7% в ноябре. Но еще более странно то, что вместе с этим доля Windows 10 выросла примерно на те же проценты — с 42,7% до 44,29%.
Исследование активных ОС на рынке показало странную аномалию. О ней пишет Neowin.
Напомним, что официальная поддержка «десятки» завершилась в октябре текущего года. Похоже, что некоторые пользователи обрадовались этому факту и решили вернуться на Windows 10, которая не будет донимать их бесконечными обновлениями.
Любопытно, что доля Windows на рынке ПК в целом снижается. В декабре таких компьютеров стало 66,67% против 69,37% ранее. В декабре 2024 года их было 73,38%.