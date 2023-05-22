Люди массово переходят с Android на iPhone. Такого не было пять последних лет



Аналитики зафиксировали рекордное количество миграции Android-пользователей на iOS. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, исследование провела компания Consumer Intelligence Research Partner. Её эксперты опросили владельцев iPhone, которые приобрели его в течение последнего года и составили сравнительный рейтинг, добавив результаты прошлых лет. Оказалось, что с марта 2022 по март 2023 года около 15% новых пользователей iPhone пользовались Android-смартфоном до его покупки.



Этот показатель оказался рекордным за последние пять лет. В последний раз так много людей мигрировало с Android на iOS в 2017-2018 годах. Любопытно, что в 2020 году количество переходов в сторону iPhone было минимальным (10%), но теперь год от года только растет.



Самый большой процент миграции с Android на iOS за всё время исследований зафиксирован в 2016 году — тогда аналитики насчитали 21% таких людей. К слову, в 2016 году был представлен iPhone 7. Отмечается, что количество покупателей, которые покупают новый iPhone взамен старого тоже медленно растет.

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