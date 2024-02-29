Люди отказываются от Android ради старых айфонов. В чем причина?



Фото: 9to5Mac





В сети появилась статистика переходов с Android на iPhone, которая показала, какие модели чаще всего выбирают такие люди. Информацию собрал 9to5Mac.



Согласно источнику, среди всех покупателей iPhone за 2023 год примерно 13% до этого пользовались Android-смартфоном. Оказывается, «перебежчики» вовсе не стремятся брать самый свежий и дорогой айфон, чтобы попробовать самые новые фишки Apple — они берут модели прошлых лет.







Судя по опросам, около 80% владельцев Android-смартфонов в 2023 году приобрели iPhone 1-3-летней давности. Например, 10% купили iPhone SE, 8% — iPhone 12, и еще 11% — iPhone 13. Если учесть, что с сентября 2023 года линейка iPhone 14 тоже стала прошлогодней, то количество покупателей старых айфонов становится еще больше. Всего 20% людей, мигрирующих с Android, купили устройство линейки iPhone 15.



Исследователи предполагают, что на то есть две причины. Во-первых, ценники более старых iPhone намного привычнее пользователям Android-смартфонов, которые в среднем стоят дешевле. Во-вторых, новички считают, что для пробы необязательно сразу «врываться в лакшери» и поначалу достаточно взять трехлетнее устройство, чтобы присмотреться к iOS.

