Люди переселятся в роботов, чтобы жить вечно. Илон Маск рассказал, когда и как это произойдёт

Фото freepik
Генеральный директор Tesla, SpaceX, Neuralink и нескольких других компаний Илон Маск заявил, что в будущем станет возможна загрузка человеческого разума в роботов — передача воспоминаний, сознания и личности в небиологическое тело. Хотя эта концепция звучит как научная фантастика, Маск связывает её с реальными проектами своих компаний: нейроинтерфейса Neuralink и гуманоидного робота Tesla Optimus.
По словам Маска, переносить сознание конкретных людей в роботов ченловечество сможент приблизительно через двадцать лет. Этому способствуют вполне конкретные технологии, над которыми работают его компании:
Мозговые импланты: Neuralink создаёт чипы, которые могут считывать сигналы мозга. Представьте, что ваш мозг может напрямую общаться с компьютером, без клавиатуры и мыши. Сначала это поможет людям с параличом управлять техникой силой мысли, а в будущем — возможно, и записывать наши воспоминания.
Роботы-двойники: в Tesla разрабатывают человекоподобных роботов Optimus. Если очень упростить, Маск мечтает создать для вашего сознания новое «тело» — прочное, долговечное и возможно даже с суперспособностями.
Цифровое бессмертие: если мы научимся расшифровывать и сохранять наши воспоминания, личности, весь наш жизненный опыт, то теоретически это можно будет «перезаписать» в новое нероботическое тело.
Как это могло бы работать в реальности?
Допустим, вы хотите переселиться в робота. Специальный сканер много лет считывает и запоминает, как работает ваш мозг — все ваши привычки, воспоминания, особенности характера. Затем создаётся цифровая копия вашего сознания — как бы бэкап вашей личности. Эту копию устанавливают в робота, который становится вашим новым телом.