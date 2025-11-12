Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Люди переселятся в роботов, чтобы жить вечно. Илон Маск рассказал, когда и как это произойдёт

Александр

Фото freepik

Генеральный директор Tesla, SpaceX, Neuralink и нескольких других компаний Илон Маск заявил, что в будущем станет возможна загрузка человеческого разума в роботов — передача воспоминаний, сознания и личности в небиологическое тело. Хотя эта концепция звучит как научная фантастика, Маск связывает её с реальными проектами своих компаний: нейроинтерфейса Neuralink и гуманоидного робота Tesla Optimus.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Маск обсуждал в подкасте с Лексом Фридманом прогресс Neuralink и упомянул, что однажды люди смогут загружать свои воспоминания в новое тело. «Это будет абсолютно безопасно, вы получите сверхчеловеческие способности — например, сможете загружать свои воспоминания, чтобы не терять их — и думаю, многие люди выберут эту опцию».

По словам Маска, переносить сознание конкретных людей в роботов ченловечество сможент приблизительно через двадцать лет.  Этому способствуют вполне конкретные технологии, над которыми работают его компании:

Мозговые импланты: Neuralink создаёт чипы, которые могут считывать сигналы мозга. Представьте, что ваш мозг может напрямую общаться с компьютером, без клавиатуры и мыши. Сначала это поможет людям с параличом управлять техникой силой мысли, а в будущем — возможно, и записывать наши воспоминания.

Роботы-двойники: в Tesla разрабатывают человекоподобных роботов Optimus. Если очень упростить, Маск мечтает создать для вашего сознания новое «тело» — прочное, долговечное и возможно даже с суперспособностями.

Цифровое бессмертие: если мы научимся расшифровывать и сохранять наши воспоминания, личности, весь наш жизненный опыт, то теоретически это можно будет «перезаписать» в новое нероботическое тело.

Как это могло бы работать в реальности?

Допустим, вы хотите переселиться в робота. Специальный сканер много лет считывает и запоминает, как работает ваш мозг — все ваши привычки, воспоминания, особенности характера. Затем создаётся цифровая копия вашего сознания — как бы бэкап вашей личности. Эту копию устанавливают в робота, который становится вашим новым телом.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Игрушки для взрослых: Apple Robot с ИИ на подходе
В Китае прошел первый забег роботов и людей. Кто победил?
Прототип робота Apple впервые показали на видео

Рекомендации

Рекомендации

В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии