

Настольный веб-браузер Apple Safari теряет пользователей и скоро может уступить конкурентам свое второе место по популярности в мире. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.



Среди настольных браузеров на первом месте по популярности в мире был и всё еще остается Google Chrome — его доля в ~65% титанически велика. Оставшиеся 35% пользователей делят между собой десятки других браузеров, и на втором месте вот уже долгое время удерживается «яблочный» Safari на компьютерах Mac. Однако скоро всё может измениться.



Аналитическое агентство StatCounter опубликовало результаты исследования интернет-аудитории. Оказалось, что в разных частях света к Safari вплотную подошли Mozilla Firefox и Microsoft Edge. В частности, по всемирному рейтингу Safari используют около 9,84% всех «интернет-серферов», тогда как количество поклонников Edge в январе 2022 года уже составляло 9,54%. Firefox, который мог похвастаться фанбазой с долей 8,1%, с начала 2022 года вырос до 9,18% всех ПК с доступом в интернет. При этом сам Safari потерял часть Mac-юзеров — их количество «просело» с 10,38% до 9,84%.



Аналитики называют несколько причин таким изменениям. Прежде всего, далеко не всем пришлось по душе обновление Safari 15 летом и осенью 2021 года. И несмотря на то, что Apple в итоге «вернула как было» практически весь интерфейс, многие владельцы Mac уже успели почитать новости и перейти на альтернативный браузер. Кроме того, в Safari всё еще отсутствуют некоторые полезные функции, магазин расширений очень скуден, а переводчик веб-страниц хоть и появился, но пока серьезно отстает от такового в Chrome и прочих.



Значительной помехой в распространении Safari является тот факт, что он может работать только на macOS, тогда как все конкуренты — Chrome, Firefox, Edge и другие — являются мультиплатформенными.





