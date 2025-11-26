Люди сами радостно звонят мошенникам после этого хитрого вступления

Фото: Unsplash



Мошенники начали вынуждать потенциальных жертв самостоятельно связываться с ними. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, таким образом разводилы обходят ограничения на звонки в мессенджерах, а также от операторов связи. Они рассылают СМС-сообщения и письма с хитрым содержанием. В тексте они дают понять, что связаться с ними в интересах самого человека — например, чтобы проверить счетчик, заменить домофон и так далее.Фактически это прием социальной инженерии: человек думает, что упустит что-то важное, и спешат сами позвонить мошенникам. А дальше всё происходит по классическим схемам: людей просят сообщить код авторизации услуги, который по факту оказывается кодом входа в онлайн-банк либо аккаунт «Госуслуг».Чтобы не попасться на такую уловку, рекомендуется перезванивать исключительно на официальные номера городских служб и компаний. Обычно такой номер можно найти на их сайтах.