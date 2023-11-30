Людям с нарушением зрения стали доступнее сервисы «ВКонтакте»

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Соцсеть «ВКонтакте» представила обновления мобильной версии, «VK Звонков» и VK ID, которые делают их доступнее для незрячих пользователей. Людям с нарушением зрения стало проще авторизоваться «ВКонтакте», в продуктах компании и партнёрских сервисах. Они получили доступ к основным функциям видео- и аудиозвонков и навигацию по разделам мобильной версии соцсети. Все обновления прошли проверку тестировщиков с нарушением зрения.В «VK Звонках» появилась возможность использовать озвучку интерфейса — в веб-версии и мобильном приложении «ВКонтакте», а также в отдельном приложении VK Звонков на iOS и Android. Для этого необходимо в настройках устройства включить функцию чтения с экрана в разделе доступности или специальных возможностей.Благодаря обновлению пользователи с нарушением зрения могут ориентироваться в интерфейсе и использовать функции сервиса. Озвучка интерфейса позволяет незрячим пользователям получать доступ к основным функциям онлайн-встреч: создавать звонки и приглашать других участников, управлять микрофоном и камерой, включать запись встречи, подключаться по ссылке к звонкам других пользователей, планировать видеовстречи. Люди с нарушением зрения могут отправлять реакции с помощью жестов, что позволит им сделать звонок более интерактивным.В VK ID стала доступна озвучка интерфейса при авторизации и регистрации во всех сервисах VK и партнёров. Среди них интернет-магазины, онлайн-школы, видеосервисы, благотворительные и социальные проекты. Встроенная технология озвучит кнопки навигации, текст в интерфейсе, форму авторизации и всё, что находится на экране, с которым контактирует пользователь. Люди с нарушением зрения смогут прослушать аудиоверсию капчи для входа в профиль. Это собственная разработка VK, позволяющая озвучивать не только буквы и цифры по отдельности, но и различные форматы изображений и картинок. Обновление станет доступно в ближайшее время.Незрячие пользователи смогут восстановить профиль VK ID с помощью фото через электронную почту. Сделать это можно по специальной кнопке на экране восстановления доступа, которая будет озвучена. При нажатии на кнопку автоматически откроется электронная почта пользователя, куда можно будет загрузить фотографии, необходимые для восстановления доступа.Восстановить аккаунт с помощью друзей стало проще: голосовой помощник зачитает имя и фамилию друга, указанного в модальном окне. Коды, которые друзья сообщат пользователю для восстановления доступа к аккаунту, будут озвучены голосовым помощником. На экране ввода номера телефона при восстановлении пароля VK ID вместо буквенной будет открываться цифровая клавиатура, что позволит незрячим пользователям сэкономить время.Обновления помогут людям с нарушением зрения создать аккаунт в соцсети и войти в уже существующий, облегчат авторизацию в партнёрских сервисах и процесс восстановления профиля.В мобильной версии «ВКонтакте» стала доступна озвучка всех функций мессенджера. Улучшена доступность для людей с нарушением зрения в профиле, уведомлениях и ленте новостей. В них стало удобнее работать с модальными окнами, добавлены заголовки, с помощью которых проще перемещаться по разделам, и горячая клавиша, позволяющая открыть глобальный поиск.