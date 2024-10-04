М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте продаж умных часов HUAWEI WATCH D2

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте продаж умных часов HUAWEI WATCH D2 с функцией суточного мониторирования артериального давления. Стоимость в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо составляет 34 999 рублей, а при покупке до 3 ноября в подарок идут HUAWEI WATCH FIT 3.Функция суточного мониторирования артериального давления (СМАД) осуществляет измерение артериального давления (АД) в установленные интервалы в течение 24 часов, определяет среднее значение давления за весь день, за дневное и ночное время, а также анализирует ритм АД. Эти данные используются для оценки риска развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний и дальнейшего обращения к специалистам для медицинской диагностики и лечения.Более быстрая и точная система HUAWEI TruSenseTM предоставляет усовершенствованный модуль с многоканальной оптической системой. Она обеспечивает распознавание мельчайших изменений жизненных показателей, включая артериальное давление, пульс, SpO2, частоту дыхания и вариабельность ритма сердца. Технология использует специальные датчики и алгоритмы для предоставления важной информации о физическом состоянии пользователя, а также обеспечивает специальные инструменты, которые призваны помочь улучшить общее самочувствие пользователя.Для измерения давления часы оснащены специальной манжетой. Дизайн манжеты разработан на основе результатов научных исследований, включая исследования в области гемодинамики и биомеханики запястья, и использования испытательной установки для тестирования манжеты. Толщина манжеты составляет 26,5 мм, что делает ее самой узкой манжетой в отрасли. Манжета изготовлена из материала, который впитывает пот и не вызывает аллергии, и покрыта термополиуретаном со специальной обработкой, которая создает эффект кожи акулы. Бесшумное надувание манжеты позволяет выполнять измерения без дискофморта для пользователя. Манжета смарт-часов HUAWEI WATCH D2 воздействует на артерии и передает сигналы давления с высокой точностью.Новое поколение WATCH D2 поддерживают более 80 режимов разнообразных тренировок, автоматическое распознавание шести распространенных видов активности, а также навигацию с помощью глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Смарт-часы поддерживают вызовы по Bluetooth, а также совместимы с устройствами на базе iOS и Android. HUAWEI WATCH D2 также отличаются длительным временем автономной работы (до 5 дней без подзарядки).Устройство представлено в классических оттенках: черном и золотистом.Цена на смарт-часы HUAWEI WATCH D2 составляет 34 999 рублей. При покупке в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо с 04.10 по 03.11 покупатели получают HUAWEI WATCH FIT 3 в подарок.