





Группа «М.Видео — Эльдорадо» запустила маркетплейс на своих сайтах. Теперь сторонние компании могут продавать свои товары на mvideo.ru и eldorado.ru. Первыми партнёрами компании в этом проекте стали магазины «220 вольт», «Холодильник.ru», а также бренды Bosch, Whirlpool, Smeg и несколько других.«М.Видео — Эльдорадо» уже принадлежит маркетплейс Goods.ru, пользователи которого могут приобретать одни и те же товары у разных поставщиков, выбирая наиболее оптимальные цены. В некоторых случая покупать на Goods.ru оказывается выгоднее, чем напрямую в интернет-магазинах этих поставщиков (из-за бесплатной доставки, промокодов, накопительном бонусов и прочего).За счёт запуска маркетплейса «М.Видео — Эльдорадо» планирует значительно расширить ассортимент предлагаемых товаров. В настоящее время он содержит около 30 тысяч товарных позиций, а через несколько месяцев предложение увеличится в три раза. На сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» начнут продаваться новые категории товаров, в том числе электронные игрушки и электроинструменты. Продукты от сторонних компаний отмечены плашкой «Товар партнёра» и не будут участвовать в промоакциях.