«М.Видео» и «Эльдорадо» постепенно превращаются в полноценных конкурентов Wildberries и Ozon

Крупнейший российский ритейлер техники «М.Видео-Эльдорадо» готовится к значительному расширению ассортимента своего маркетплейса. В ближайшее время на его площадках появятся разделы с одеждой и ювелирными украшениями.
Расширение товарных категорий происходит на фоне кадровых перестановок в компании. Летом 2025 года основатель Wildberries Владислав Бакальчук вошёл в совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» и возглавил экспертную группу по разработке стратегии. В августе его назначили на должность, связанную с цифровой трансформацией группы, а в сентябре он занял пост исполнительного директора операционной компании сети. Тогда же Бакальчук анонсировал планы по развитию маркетплейса «М.Видео-Эльдорадо». В октябре компания начала тестировать продажи гибридных автомобилей и зарядных станций.