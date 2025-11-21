Top.Mail.Ru

«М.Видео» и «Эльдорадо» постепенно превращаются в полноценных конкурентов Wildberries и Ozon

Александр

Иллюстрация freepik

Крупнейший российский ритейлер техники «М.Видео-Эльдорадо» готовится к значительному расширению ассортимента своего маркетплейса. В ближайшее время на его площадках появятся разделы с одеждой и ювелирными украшениями.

Новые категории товаров уже появились в интерфейсе для поставщиков маркетплейса, хотя доступ к ним пока закрыт. Это специализированная платформа, где продавцы загружают информацию о товарах, которые затем предлагаются покупателям через сети «М.Видео» и «Эльдорадо». Подробности о будущем ассортименте пока не раскрываются — неизвестно, будут ли это собственные бренды ритейлера или продукция сторонних производителей.

Расширение товарных категорий происходит на фоне кадровых перестановок в компании. Летом 2025 года основатель Wildberries Владислав Бакальчук вошёл в совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» и возглавил экспертную группу по разработке стратегии. В августе его назначили на должность, связанную с цифровой трансформацией группы, а в сентябре он занял пост исполнительного директора операционной компании сети. Тогда же Бакальчук анонсировал планы по развитию маркетплейса «М.Видео-Эльдорадо». В октябре компания начала тестировать продажи гибридных автомобилей и зарядных станций.

0
Комментарии

Anatoly076
+388
Anatoly076
Ну все короче, не долго осталось компании в которой я вырос вместе с ней! С 2018 года прямо крутое пике. Банкиры развалили все что было построено за 25 лет. За последние 8 лет работают просо с «неадекватной» бизнес моделью! И как лиги себе представляют конкурировать с маркетплейсами без ПВЗ?

Даже Ситилинк схлопнулся пытаясь пойти по той же самой тропинкой. Ну неужели не понятно что аптеки уже первые пошли по этой модели, потом классическая модель маркетплейсов (и то если закон примут и лекарства хлынут через площадки — конец аптекам).

Так вот какое М.видео с одеждой? 🤯🤯🤯
час назад в 17:04
+26
myname32
чтобы быть конкурентом, нужно как минимум свою наценку в 70% убрать
час назад в 17:08
