«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили подписку. Сколько стоит и выгодна ли она?

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«М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о запуске подписки «М.Комбо». Она стоит 4990 рублей в год и действует в магазинах обеих сетей.В «М.Комбо» входят:— Подписка «Яндекс Плюс»— 1000 бонусных баллов каждый месяц (действуют 90 дней, ими можно оплатить 30% от цены товара)— Скидка 20% на установку и ремонт техники— Бесплатная доставка курьером не более 5 заказов в год— Бесплатная утилизация старой техники при покупке новой— Приоритетная поддержка по телефону или в чате 24/7— Персональные предложения и скидкиОплатить «М.Комбо» можно только на год вперёд, помесячной оплаты не предусмотрено. Пробного периода тоже нет. Судя по тому, что в подписку включено не так много сервисов и услуг, она пригодится только тем, кто часто покупает товары в «М.Видео» и «Эльдорадо» или планирует в ближайшие месяцы совершить большую закупку крупной техники (например, на новоселье).