«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили подписку. Сколько стоит и выгодна ли она?

Александр


«М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о запуске подписки «М.Комбо». Она стоит 4990 рублей в год и действует в магазинах обеих сетей.

В «М.Комбо» входят:

 — Подписка «Яндекс Плюс»
 — 1000 бонусных баллов каждый месяц (действуют 90 дней, ими можно оплатить 30% от цены товара)
 — Скидка 20% на установку и ремонт техники
 — Бесплатная доставка курьером не более 5 заказов в год
 — Бесплатная утилизация старой техники при покупке новой
 — Приоритетная поддержка по телефону или в чате 24/7
 — Персональные предложения и скидки

Оплатить «М.Комбо» можно только на год вперёд, помесячной оплаты не предусмотрено. Пробного периода тоже нет. Судя по тому, что в подписку включено не так много сервисов и услуг, она пригодится только тем, кто часто покупает товары в «М.Видео» и «Эльдорадо» или планирует в ближайшие месяцы совершить большую закупку крупной техники (например, на новоселье).

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Комментарии

tellurian
+1883
tellurian
Сегодня как раз читал.
Выгодна для тех, кто много и регулярно там покупает. Цены высокие, многие консультанты всё хуже и хуже. Не знают о товарах на полках. С учётом зарплаты долго там мало кто задерживается, если есть мозги и желание работать.
В противном случае она того не стоит.
Как они высчитали экономию в 25000₽ я не понял 🤔
2 часа назад в 22:05
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+31
godspell
Что только не придумают, лишь бы бабло срубить и впарить услуги , которые многим не очень то нужны, с учетом того , что в основном сейчас товары приобретаются в интернет магазинах.
час назад в 22:49
#
s_medik
+3462
s_medik
Убыточная контора, конец которой не за горами. Маркетплейсы их сожрали.
час назад в 22:56
#
+961
hate_u
М-Видео — в принципе не выгодно. Подписка им врядли поможет с их конскими ценниками и слабым ассортиментом.
час назад в 22:58
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