«М.Видео» кардинально изменит формат работы

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» в 2026 году может закрыть от 20% до 30% своих точек в России. С таким прогнозом выступила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева в интервью «РИА Недвижимость». Всего в стране насчитывается более 880 магазинов сети, поэтому речь идёт о возможном закрытии свыше 200 торговых точек.
Основной причиной сокращения офлайн-розницы эксперты называют сильное ценовое давление со стороны маркетплейсов. Онлайн-площадки, в частности Ozon и Wildberries, зачастую предлагают более низкие цены, что делает традиционные магазины менее конкурентоспособными, а покупки в них экономически нецелесообразными. Потребители выбирают более выгодные предложения в интернете, что вынуждает ретейлеров пересматривать стратегию развития.
В пресс-службе «М.Видео» не раскрывают точное число планируемых к закрытию точек, но признают, что компания продолжит избавляться от неэффективных магазинов. В официальном комментарии представители «М.Видео» заявили, что в 2025 году началась кардинальная трансформация бизнес-модели в первый на рынке мультикатегорийный маркетплейс с собственной офлайн-розницей и сетью партнёрских ПВЗ. Ключевым драйвером роста стало развитие собственного маркетплейса, который демонстрирует устойчивый рост уже семь месяцев подряд.
Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова рассказала, что закрытия точек связаны не только с давлением онлайна, но и с переходом «М.Видео» в другой формат. В сохраняющихся магазинах теперь появляется одежда, сумки, обувь и другие товары, не относящиеся к электронике, что превращает сеть в универсальную торговую площадку.
В марте 2026 года генеральным директором «М.Видео» был назначен Владислав Бакальчук — бывший сооснователь и совладелец Wildberries. Уже через несколько дней после назначения в каталоге ритейлера появились товары нехарактерных для компании категорий: одежда, обувь и аксессуары. Ранее, в августе 2025 года, Бакальчук был назначен на пост исполнительного директора, где занимался цифровой трансформацией розничной сети, ориентированной на офлайн-продажи.