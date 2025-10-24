М.Видео объявляет о старте продаж планшета HUAWEI MatePad 12 X и стилуса HUAWEI M-Pencil Pro

Крупнейший российский ритейлер М.Видео объявил о старте продаж нового планшета HUAWEI MatePad 12 X с технологией PaperMatte с возможностями защиты зрения, продвинутыми ИИ-функциями и поддержкой нового стилуса HUAWEI M-Pencil Pro.
HUAWEI MatePad 12 Х оснащен ярким 12-дюймовым экраном PaperMatte с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Экран обеспечивает четкое изображение даже при ярком освещении благодаря антибликовому покрытию, нанесённому с помощью технологии нанотравления.
Планшет получил множество приложений для работы, учебы и творчества: ПК-версия WPS Office и приложение GoPaint, а также «Блокнот» с широким функционалом. Встроенные ИИ-функции в HUAWEI MatePad 12 X помогают быстрее справляться с некоторыми задачами. Например, планшет поддерживает все функции Алисы Про и умного ассистента, а быстрая кнопка для поиска на стилусе включает распознавание контента на экране и поиск в Яндексе.
Также HUAWEI MatePad 12 X оснащен батареей на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 66 Вт. Кроме того, девайс получил тонкий и лёгкий цельнометаллическом корпус с рекордной толщиной всего 5,9 мм и весом 555 г. Устройство доступно в двух цветах — белом и зеленом. В комплекте идёт умная клавиатура HUAWEI HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.
Новый стилус HUAWEI M-Pencil Pro получил расширенный набор фич, предназначенный для профессиональной и творческой работы. Устройство поддерживает до 16 384 уровней чувствительности к нажатию, оснащено тремя типами сменных перьев для письма и рисования. Интуитивный жест сжатия повышает удобство взаимодействия, а жест поворота обеспечивает реалистичные штрихи в письме и рисовании. Дополнительно поддерживает функции тактильного отклика и кольцевого меню в приложениях, а система персонализации быстрого доступа позволяет настроить стилус под индивидуальные предпочтения пользователя.
- HUAWEI MatePad 12 X версия PaperMatte в конфигурации 12/256 ГБ с клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard стоит 54 999 рублей. Покупатель получает стилус HUAWEI M-Pencil Pro за 1 рубль, а также 1 год защиты экрана в подарок.
- HUAWEI MatePad 12 X в конфигурации 12/256 ГБ с клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard стоит 49 999 рублей. При покупке покупатель получает скидку 5000 рублей, а также 1 год защиты экрана в подарок.
- Стилус M-Pencil Pro (с 3 видами перьев) можно приобрести отдельно за 9999 рублей.