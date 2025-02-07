Mac App Store прекратил работать на старых компьютерах







Пользователи Mac, работающие под управлением macOS Mojave (10.14) и более старых версий ОС, сообщают о проблемах с доступом к Mac App Store. Многие из них не могут войти в магазин приложений или загрузить ранее купленные утилиты. Пользователи Mac, работающие под управлением macOS Mojave (10.14) и более старых версий ОС, сообщают о проблемах с доступом к Mac App Store. Многие из них не могут войти в магазин приложений или загрузить ранее купленные утилиты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Проблемы начались в конце января текущего года, что совпало с внесением Apple изменений в политику Mac App Store. После этого пользователи начали получать сообщения об ошибках, например, «Произошла непредвиденная ошибка при входе в систему» ​​и «Не удалось прочитать данные, поскольку они имеют неправильный формат».При этом компьютеры на macOS Catalina (10.15) и более новых версий продолжают работать нормально. У владельцев Mac на High Sierra (10.13) дела обстоят ещё хуже — у них перестал отображаться интерфейс Mac App Store. В качестве альтернативы можно устанавливать приложения из других источников.Видимо, Apple так пытается подтолкнуть владельцев старых компьютеров на приобретение новых Mac.