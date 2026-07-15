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Mac больше не эталон безопасности?! Новый троян обманет даже самых осторожных

Олег

Фото: Unsplash 

Пользователям Mac угрожает новый вирус CrashStealer, который маскируется под стандартное окно отправки системных отчетов о сбоях. О нем написали в Lifehacker. 

Согласно источнику, цель этой программы — похитить конфиденциальные данные, включая сохраненные пароли из связки ключей, личные файлы, данные браузеров, а также доступы к менеджерам паролей и криптовалютным кошелькам. Вирус распространяется под видом платформ для онлайн-встреч. После запуска программа показывает фальшивое окно программного сбоя и предлагает отправить в Apple отчет об ошибке — совершенно рутинная задача. Однако для нее троян выводит окно авторизации macOS и настойчиво требует ввести пароль администратора. Как только это происходит, зловред разблокирует Keychain, копирует пароли, собирает личные документы из папок и незаметно отправляет их на сервер злоумышленников.

Чтобы защитить свое устройство, скачивайте программы только из проверенных источников. Также важно запомнить, что официальная служба отправки отчетов о сбоях Apple никогда не требует вводить пароль пользователя для подтверждения отправки логов.
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Источник:
lifehacker
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