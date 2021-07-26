

Apple может оснастить модулями Face ID все свои iPhone, iPad и Mac в ближайшие пару лет. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров Bloomberg.



Согласно источнику, модуль Face ID в итоге получат даже бюджетные устройства — такие, как iPhone SE и iPad Air. Сейчас они выходят с Touch ID исключительно из соображений экономии. Что же касается Mac и MacBook — очевидно, что их дисплеи слишком тонкие для размещения модуля Face ID. Как Apple будет решать эту проблему — пока неизвестно. Марк Гурман, инсайдер из Bloomberg, предположил, что сканер лица может разместиться прямо под дисплеем MacBook.



Гурман подкрепляет свои предположения еще одним аргументом — Face ID это не только способ разблокировки, но и пропуск в мир дополненной реальности. Ведь модуль от Apple умеет строить 3D-модель объектов перед ним — в частности, лица владельца. Вкупе с лидаром на задней панели устройства с Face ID будут полностью оснащены для использования дополненной реальности.



Ранее специалисты 9to5Mac обнаружили в бета-версии macOS Big Sur отсылку к камере TrueDepth — это еще один косвенный признак того, что Face ID действительно однажды придет на Mac. Кроме того, они обнаружили расширение, которое предназначено для работы с PearlCamera — ранее это название появлялоcь в СМИ как обозначающее модуль Face ID. Специалисты утверждают, что найденные коды полностью совпадают с теми, что отвечают за Face ID в iOS. Однако и Марк Нурман, и Минг-Чи Куо считают, что всё это стоит ожидать не раньше 2022 года — а может быть, и 2023-го.





