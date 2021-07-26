Face ID


Apple может оснастить модулями Face ID все свои iPhone, iPad и Mac в ближайшие пару лет. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров Bloomberg.

Согласно источнику, модуль Face ID в итоге получат даже бюджетные устройства — такие, как iPhone SE и iPad Air. Сейчас они выходят с Touch ID исключительно из соображений экономии. Что же касается Mac и MacBook — очевидно, что их дисплеи слишком тонкие для размещения модуля Face ID. Как Apple будет решать эту проблему — пока неизвестно. Марк Гурман, инсайдер из Bloomberg, предположил, что сканер лица может разместиться прямо под дисплеем MacBook.

Гурман подкрепляет свои предположения еще одним аргументом — Face ID это не только способ разблокировки, но и пропуск в мир дополненной реальности. Ведь модуль от Apple умеет строить 3D-модель объектов перед ним — в частности, лица владельца. Вкупе с лидаром на задней панели устройства с Face ID будут полностью оснащены для использования дополненной реальности.

Ранее специалисты 9to5Mac обнаружили в бета-версии macOS Big Sur отсылку к камере TrueDepth — это еще один косвенный признак того, что Face ID действительно однажды придет на Mac. Кроме того, они обнаружили расширение, которое предназначено для работы с PearlCamera — ранее это название появлялоcь в СМИ как обозначающее модуль Face ID. Специалисты утверждают, что найденные коды полностью совпадают с теми, что отвечают за Face ID в iOS. Однако и Марк Нурман, и Минг-Чи Куо считают, что всё это стоит ожидать не раньше 2022 года — а может быть, и 2023-го. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5Mac 9to5Mac

Ссылки по теме:

Смартфоны Xiaomi в РФ начали получать крутой апдейт. Он решает давнюю проблему Смартфоны Xiaomi в РФ начали получать крутой апдейт. Он решает давнюю проблему

Посмотрите на новый дизайн приложений от Microsoft. Всё ради Windows 11 Посмотрите на новый дизайн приложений от Microsoft. Всё ради Windows 11

WhatsApp рассказал о масштабном взломе своих пользователей. Похоже, виноват Pegasus WhatsApp рассказал о масштабном взломе своих пользователей. Похоже, виноват Pegasus