Популярная джейлбрейк-утилита Checkra1n получила большое обновление. Об этом рассказал сайт iDownloadBlog со ссылкой на авторов программы.
Теперь самая актуальная версия checkra1n носит номер 0.12.3. Её главное отличие — совместимость с новейшей версией iOS 14.5, которую Apple выпустила около недели назад. Эта ОС довольно долго тестировалась, принесла несколько интересных (но спорных) функций, а также должна была закрыть уязвимости системы. Теперь даже те, кто обновил свои устройства, могут получить джейлбрейк. Но это не всё. Разработчики заявляют, что checkra1n 0.12.3 поддерживает… компьютеры Mac под управлением процессоров M1, хоть и пока предварительно. Это довольно логично, так как Apple Silicon базируется на ARM-архитектуре, как и «яблочные» мобильные процессоры А-серии — а значит, «взломать» Mac теперь возможно инструментами для iPhone или iPad. Но остается другой вопрос — зачем? Отпишитесь в комментариях, если установите джейлбрейк на свой Mac с M1.
Что же касается мобильных устройств, установка checkra1n, как и прежде, требует использования Linux или macOS. Если вы используете Windows, можете установить портативный дистрибутив Linux для осуществления джейлбрейка. Напомним, что утилита обеспечивает так называемый «полупривязанный» джейлбрейк — это означает, что после очередной перезагрузки устройства может понадобиться подключение к компьютеру с помощью дата-кабеля. checkra1n поддерживает мобильные устройства на 64-битных процессорах Apple A7-A11. Другая известная джейлбрейк-утилита Unc0ver работает с Windows, однако не поддерживает iOS новее, чем 14.3.
checkra1n — это утилита для получения прав «суперпользователя» на iOS-устройствах с целью расширить его возможности. Нередко вместе с новыми функциями устройство может получить скрытые баги, а также возможна его нестабильная работа в целом.
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