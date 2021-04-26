20 апреля 2021 года Apple представили два совершенно разных устройства — iPad Pro и iMac — которые работают под управлением одного и того же процессора Silicon M1. Этот факт породил новую волну предположений и надежд, что однажды компания предоставит возможность пользователям iPad установить macOS на свои планшеты — ведь мощности для этого теперь очевидно достаточно. Однако в своем последнем интервью старшие вице-президенты Apple по мировому маркетингу и разработке оборудования Грег Джосвиак и Джон Тернус рассказали, почему этого никогда не случится.
Джосвиак пояснил, что Mac и iPad находятся для компании «на противоположных сторонах мыслительного процесса» — иными словами, эти устройства разрабатываются абсолютно разными людьми и с разными целями. По его словам, Apple создает лучшие продукты в соответствующих категориях — например, Mac бесспорно является лучшим персональным компьютером на текущий момент. Джон Тернус, в свою очередь, решил прояснить вопрос теоретического слияния iPad и Mac. Он сказал, что компания никогда не рассматривала такую возможность ни в каком сценарии — ни установить macOS на iPad, ни сделать Mac сенсорным подобием планшета. По сути, Джон опроверг вероятность появления в ближайшем будущем устройства, похожего на Surface, которое можно использовать и как ноутбук, и как планшет. «Наша цель — найти наилучшее решение внутри сегмента. Мы каждый год хотим сделать наилучший iPad, и каждый год хотим создать наилучший Mac. Мы знаем, что немало людей пользуются и тем, и другим, и мы вовсе не хотим, чтобы устройства заменяли друг друга».
Оба руководителя разными словами подчеркнули одну мысль — универсальное устройство невозможно создать, не идя на компромиссы. Apple же хочет создавать каждый свой девайс настолько хорошим, насколько он только может быть, оставаясь собой. Джосвиак говорит: «У большинства пользователей Mac есть и iPad — всё потому, что они используют каждый из этих инструментов в той работе, для которой он идеально подходит». С этим можно согласиться: универсальное устройство не сможет быть идеальным во всех своих ипостасях, оно всего лишь объединит в себе некие усредненные возможности из двух категорий устройств. С другой стороны, для конечного потребителя покупать два — пусть и идеальных — устройства всегда дороже, чем одно универсальное. Очевидно одно: несмотря на одинаковую «железную» составляющую у iPad Pro и компьютеров Mac в 2021 году, Apple не собирается расширять их возможности настолько, чтобы они пересекались и конкурировали друг с другом.
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Но на данный момент они реализовали главное: теперь разработчики софта могут свои приложения лишь в адаптировать в плане интерфейса для установки на Mac и наоборот. Для разработчиков таким образом увеличится потенциальная аудитория, а для пользователей — выбор софта. И по итогу конечный потребитель не будет иметь необходимости покупать и и Mac, и iPad. Ведь даже при разнице в интерфейсе операционки магазин приложений будет одинаковый.