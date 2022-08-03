MacBook Air M2 оказался круче, чем MacBook Pro M1 Max

В сети появились результаты браузер-теста нового MacBook Air с чипом M2. Об этом пишет Cult of Mac.
Согласно источнику, тестирование нового ультрабука производилось в веб-приложении Speedometer 2.0. Его цель — измерить быстродействие и отзывчивость компьютера при работе в браузере.
По результатам теста MacBook Air M2 набрал 400 очков. Блогер «прогнал» через Speedometer еще несколько Mac с чипами Intel и Apple Silicon, и получил вот такие цифры:
- Mac mini M1 — 297
- iPad Pro M1 — 299
- MacBook Pro M1 Max — 342
- iMac (Core i7) — 160.
Чуть ранее другой блогер проводил этот тест еще на нескольких аппаратах:
- MacBook Air M1 — 293
- MacBook Pro M2 — 398.
Всё это не отменяет очевидных недостатков нового MacBook Air M2 — троттлинг чипа, очень медленный SSD и отлетающая краска.
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