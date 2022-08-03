MacBook Air M2 Тесты

MacBook Air M2 оказался круче, чем MacBook Pro M1 Max

Олег

M2


В сети появились результаты браузер-теста нового MacBook Air с чипом M2. Об этом пишет Cult of Mac.

Согласно источнику, тестирование нового ультрабука производилось в веб-приложении Speedometer 2.0. Его цель — измерить быстродействие и отзывчивость компьютера при работе в браузере.

По результатам теста MacBook Air M2 набрал 400 очков. Блогер «прогнал» через Speedometer еще несколько Mac с чипами Intel и Apple Silicon, и получил вот такие цифры:
  • Mac mini M1 — 297
  • iPad Pro M1 — 299
  • MacBook Pro M1 Max — 342
  • iMac (Core i7) — 160. 
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Чуть ранее другой блогер проводил этот тест еще на нескольких аппаратах:
  • MacBook Air M1 — 293
  • MacBook Pro M2 — 398.
Судя по этим результатам, MacBook Air M2 показал себя лучше, чем все остальные Mac, за исключением Pro M2. Даже MacBook Pro с чипом M1 Max уступил новому Air. Все тесты проводились в Safari, поэтому в Chrome или Firefox цифры могут быть другими.

Всё это не отменяет очевидных недостатков нового MacBook Air M2 — троттлинг чипа, очень медленный SSD и отлетающая краска.

Ранее мы рассказали, что появился способ установить Windows 11 на Mac с чипами Silicon M1 и M2.



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Источник:
Cult of Mac
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