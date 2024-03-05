MacBook Air с чипом M3 протестировали в бенчмарке и сравнили с прошлогодней моделью

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Портал MySmartPrice опубликовал первые результаты тестов нового MacBook Air с чипом M3 в Geekbench.

Согласно Geekbench 5, новинка с идентификатором модели Mac15.13 с чипом M3 и 16 ГБ унифицированной памяти набирает 3157 баллов в одноядерном и 12 020 баллов в многоядерном тесте. Судя по всему, результаты относятся к 15-дюймовому MacBook Air.

Для сравнения: прошлогодний MacBook Air с чипом M2 и 16 ГБ унифицированной памяти выдаёт 2610 баллов в одноядерном и 10 120 баллов в многоядерном тестах. Получается, что чип M3 в новом MacBook Air примерно на 20% мощнее предшественника.

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Интересно, что результаты полностью идентичны 14-дюймовому MacBook Pro с чипом M3.

Напомним, новые MacBook Air с чипами M3 поступят в продажу с 8 марта.
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Источник:
MySmartPrice
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