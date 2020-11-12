Apple представила MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini с чипами M1. На сайте Geekbench появился первый результат тестирования нового процессора и он впечатляет.
Чип M1 в MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти в одноядерном тесте набрал 1687 баллов и 7433 в многоядерном. Согласно бенчмарку, процессор Apple собственной разработки имеет базовую тактовую частоту 3,2 ГГц.
По сравнению с существующими устройствами, чип M1 в MacBook Air превосходит все устройства на iOS. Для сравнения: iPhone 12 Pro набрал 1584 балла в одноядерном тесте и 3898 в многоядерном. Устройство с мобильной операционной системой с самым высоким рейтингом в базе данных Geekbench — iPad Air с процессором A14, у него 1585 баллов в сингле и 4647 в мульти.
Одноядерные тесты
По сравнению с Mac, производительность MacBook Air с M1 в одноядерных тестах лучше, чем у любого доступного на данный момент компьютера Apple, а результаты многоядерного тестирования превосходят все 16-дюймовые модели MacBook Pro 2019 года, включая версию с процессором Intel Core i9 2,4 ГГц 10-го поколения, поскольку у него 1096 баллов в одноядерном зачете и 6870 в многоядерном.
Многоядерные тесты
Что касается остальных новинок, Mac mini с M1 набрал 1682 балла в одноядерном тесте и 7067 баллов в многоядерном, а новый 13-дюймовый MacBook Pro с 16 ГБ оперативной памяти набрал 1714 и 6802 соответственно. Тактовая частота его процессора соответствует новому Air — 3,2 ГГц.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Чип M1 в MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти в одноядерном тесте набрал 1687 баллов и 7433 в многоядерном. Согласно бенчмарку, процессор Apple собственной разработки имеет базовую тактовую частоту 3,2 ГГц.
По сравнению с существующими устройствами, чип M1 в MacBook Air превосходит все устройства на iOS. Для сравнения: iPhone 12 Pro набрал 1584 балла в одноядерном тесте и 3898 в многоядерном. Устройство с мобильной операционной системой с самым высоким рейтингом в базе данных Geekbench — iPad Air с процессором A14, у него 1585 баллов в сингле и 4647 в мульти.
Одноядерные тесты
По сравнению с Mac, производительность MacBook Air с M1 в одноядерных тестах лучше, чем у любого доступного на данный момент компьютера Apple, а результаты многоядерного тестирования превосходят все 16-дюймовые модели MacBook Pro 2019 года, включая версию с процессором Intel Core i9 2,4 ГГц 10-го поколения, поскольку у него 1096 баллов в одноядерном зачете и 6870 в многоядерном.
Многоядерные тесты
Что касается остальных новинок, Mac mini с M1 набрал 1682 балла в одноядерном тесте и 7067 баллов в многоядерном, а новый 13-дюймовый MacBook Pro с 16 ГБ оперативной памяти набрал 1714 и 6802 соответственно. Тактовая частота его процессора соответствует новому Air — 3,2 ГГц.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Так что подождём реальные тесты
А вот сравнения с ноутами и настольными компами — однозначно брехня.
1000 «попугаев» на ARM процессорах не равны 1000 «попугаям» на x86 процессорах даже в бенчмарках одной фирмы. Архитектура и набор инструкций — разные.
Где тесты по набору инструкций для каждого процессора? Для видеопроцессора?
Они на что рассчитывают вообще? :D