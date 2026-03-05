Top.Mail.Ru

Macbook Neo лишился комплектного зарядного устройства

Олег

Фото: Apple 

Компания Apple решила убрать блок питания из коробки нового макбука в некоторых странах. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, прискорбное нововведение коснулось Macbook Neo для Великобритании, а также стран Евросоюза — Германия, Франция, Италия и Испания. Устройства, которые собраны специально для поставки туда, не имеют блока питания в комплекте. Там остался только USB-С-кабель, а зарядное придется докупать отдельно. 

Теперь понятно, Macbook Neo для каких стран покупать будет наименее выгодно. Обозначения в артикуле на коробке — B, BT, ZO, D, DM, F, T, Y, TY, HP, PY, QL. 
Источник:
MacRumors
