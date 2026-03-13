Top.Mail.Ru

Macbook Neo разобрали и нашли внутри нечто странное

Олег

Скриншот из видео Tech Re-Nu

Блогеры провели разборку нового бюджетного макбука и удивились его внутреннему устройству. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, эксперимент вышел на YouTube-канале Tech Re-Nu, который посвящен ремонту компьютеров. Там ребята полностью разобрали Macbook Neo на составляющие и обнаружили, что это самый ремонтопригодный макбук за всю ее историю. Главной отличительной особенностью стало полное отсутствие липкой ленты, которой Apple долгое время любила злоупотреблять при сборке. 

Весь ноутбук легко разбирается за 6 минут, а из крепежей используются лишь три вида винтов Torx — T3, T5 и T8. Крайне небольшая материнская плата, аккумулятор, динамики, порты USB-C, разъем 3,5 jack — всё это имеет модульную конструкцию, запросто откручивается и прикручивается. Также в Neo реализовано упрощенное крепление клавиатуры, которую теперь можно запросто поменять, она больше не считается частью топкейса (нижней части корпуса). 

По сути, мы наблюдаем первый по-настоящему ремонтопригодный Macbook в истории. Несомненно, его покупатели будут очень рады, что починка не будет стоить как половина девайса и провести ее можно буквально своими руками. 
