MacBook Pro мог получить чип M3 Ultra

Фархад

MacBook

Пользователь китайской платформы BiliBili обнаружил ссылки на код невыпущенных 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с чипом M3 Ultra во внутренней сборке iOS 18, работающей на инженерном прототипе iPhone 16. Похоже, мы могли получить самые мощные ноутбуки за всю историю Apple.

Инсайдер обнаружил кодовые имена J514d и J516d в файле, расположенном в папке /AppleInternal/Diags/Tests/. J514 и J516 — это кодовые названия 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max, которые были представлены Apple в октябре 2023 года. Однако эти конкретные кодовые названия получили суффикс «d», который, вероятно, относится к чипу Ultra. Например, у Mac Studio с M3 Ultra кодовое название — J575d.

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Стоит отметить, что Apple никогда не выпускала MacBook Pro с чипом Ultra, так что это довольно уникальное открытие. В настоящее время M3 Ultra — самый быстрый чип Mac, который когда-либо выпускала компания. Он предлагает 32-ядерный ЦП, 80 графических ядер и до 512 ГБ объединенной памяти.

Причины отказа от релиза этих устройств неизвестны. Вполне вероятно, что в будущем Apple всё же выпустить MacBook Pro с чипом Ultra.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+4008
kardigan
Мог, но не смог🤣
30 минут назад
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