MacBook станут бессмертными с macOS Tahoe 26.4. Эту функцию ждали годы

В первой бета-версии macOS Tahoe 26.4 компания Apple наконец-то добавила полноценную функцию ограничения заряда для MacBook. Новый ползунок позволяет выбирать стоповый уровень заряда от 80% до 100%.
Зато в macOS Tahoe 26.4 появилась новая функция ограничения заряда. Это жесткое ограничение, которое поддерживает уровень заряда батареи Mac на уровне 80%, 85%, 90%, 95% или 100%, предоставляя пользователям больший контроль над максимальным уровнем зарядки. Поддержание уровня заряда батареи MacBook на уровне 80% может увеличить срок службы батареи за счет сохранения ее работоспособности с течением времени.
Ограничить заряд можно в меню «Системные настройки» > «Аккумулятор». При нажатии на значок «i» рядом с пунктом «Зарядка» вы увидите ползунок. Сразу отмечу, что фича работает только на MacBook с M-чипами. На iPhone нечто аналогичное существует с момента выхода линейки iPhone 15 в 2023 году.
Что эта фича даст обычным пользователям? Если вы регулярно пользуетесь MacBook только от сети, ваш аккумулятор будет меньше подвержен износу. Как известно, даже в смешанных сценариях эти девайсы способны жить по 5-7 лет без замены батареи, а с новой функцией цикл жизни может вырасти в 1,5-2 раза.