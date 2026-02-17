MacBook станут бессмертными с macOS Tahoe 26.4. Эту функцию ждали годы







В первой бета-версии macOS Tahoe 26.4 компания Apple наконец-то добавила полноценную функцию ограничения заряда для MacBook. Новый ползунок позволяет выбирать стоповый уровень заряда от 80% до 100%.

Напомним, изначально у пользователей MacBook вообще не было возможности как-либо ограничить зарядку своих ноутбуков, но в macOS Big Sur появилась оптимизированная зарядка батареи. Она не позволяет девайсу заряжаться до 100 процентов до тех пор, пока это не потребуется, но алгоритмы определяют нужный момент самостоятельно, что не всегда совпадает с графиком пользователя. И хотя оптимизированная зарядка батареи помогает продлить жизнь батареи, она все же регулярно заряжает Mac до 100%. А это тоже не очень хорошо.Зато в macOS Tahoe 26.4 появилась новая функция ограничения заряда. Это жесткое ограничение, которое поддерживает уровень заряда батареи Mac на уровне 80%, 85%, 90%, 95% или 100%, предоставляя пользователям больший контроль над максимальным уровнем зарядки. Поддержание уровня заряда батареи MacBook на уровне 80% может увеличить срок службы батареи за счет сохранения ее работоспособности с течением времени.Ограничить заряд можно в меню «Системные настройки» > «Аккумулятор». При нажатии на значок «i» рядом с пунктом «Зарядка» вы увидите ползунок. Сразу отмечу, что фича работает только на MacBook с M-чипами. На iPhone нечто аналогичное существует с момента выхода линейки iPhone 15 в 2023 году.Что эта фича даст обычным пользователям? Если вы регулярно пользуетесь MacBook только от сети, ваш аккумулятор будет меньше подвержен износу. Как известно, даже в смешанных сценариях эти девайсы способны жить по 5-7 лет без замены батареи, а с новой функцией цикл жизни может вырасти в 1,5-2 раза.