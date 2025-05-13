macOS 16 получит нововведение, которое бесит владельцев iPhone и iPad уже несколько лет

Фото: Unsplash
Компания Apple намерена прикрыть доступ к буферу обмена Mac для всех сторонних приложений. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, аналогичная система появится в macOS 16 — обновлении, которое Apple представит в начале июня текущего года на WWDC. Теперь, когда приложение Mac считывает буфер обмена без прямого взаимодействия с пользователем, на экране появится оповещение. При этом во время ручного копирования и вставки никаких баннеров не будет.
На iOS поначалу тоже появились только оповещения, а потом — окна с подтверждениями. Вполне возможно, такая же участь ждет и macOS. Было бы здорово, если бы Apple усиливала безопасности своих ОС, но при этом не добавляла неудобств на ровном месте.
Компания Apple намерена прикрыть доступ к буферу обмена Mac для всех сторонних приложений. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, аналогичная система появится в macOS 16 — обновлении, которое Apple представит в начале июня текущего года на WWDC. Теперь, когда приложение Mac считывает буфер обмена без прямого взаимодействия с пользователем, на экране появится оповещение. При этом во время ручного копирования и вставки никаких баннеров не будет.
На iOS поначалу тоже появились только оповещения, а потом — окна с подтверждениями. Вполне возможно, такая же участь ждет и macOS. Было бы здорово, если бы Apple усиливала безопасности своих ОС, но при этом не добавляла неудобств на ровном месте.
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