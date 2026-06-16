macOS 27 прокачала функцию просмотра iPhone Mac. Вот три самых важных нововведения

Apple продолжает развивать одну из самых интересных функций последних лет — зеркальное отображение iPhone на Mac. В macOS 27 Golden Gate компания подготовила сразу несколько полезных улучшений, которые сделают iPhone Mirroring гораздо удобнее в повседневном использовании.Главным нововведением стала возможность изменять размер окна iPhone в новых соотношениях сторон. В предыдущих версиях пользователям были доступны только три фиксированных размера, а теперь система поддерживает более гибкое масштабирование. Пока эта функция работает только с нативными приложениями Apple, но по мере выхода обновлений поддержку получат и сторонние программы.Появился и доступ к «Центру управления» iPhone прямо с Mac. Ранее воспользоваться им через iPhone Mirroring было невозможно, а теперь открыть его можно сочетанием клавиш CMD + 4 или через меню «Вид». Это позволяет управлять яркостью, беспроводными интерфейсами и другими параметрами смартфона, не прикасаясь к самому устройству.Еще одно важное изменение касается защищенного видеоконтента. До сих пор при попытке воспроизведения DRM-видео через iPhone Mirroring пользователи сталкивались с черным экраном. В macOS 27 это ограничение снято, поэтому фильмы и ролики из совместимых сервисов теперь отображаются корректно.Кроме того, Apple обновила значок приложения iPhone Mirroring, приведя его в соответствие с новым стилем интерфейса macOS 27. Все перечисленные изменения уже доступны в первой бета-версии системы для разработчиков, а финальный релиз macOS 27 Golden Gate ожидается осенью.