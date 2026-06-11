macOS 27 ставит точку в эпохе Intel — Rosetta 2 скоро исчезнет навсегда

Переход Mac на фирменные процессоры Apple Silicon начался ещё в 2020 году вместе с выходом чипа M1. А чтобы пользователи могли без проблем запускать старые программы, Apple создала Rosetta 2 — специальный слой трансляции, позволяющий приложениям для процессоров Intel работать на новых компьютерах. Благодаря этому миллионы пользователей смогли продолжать использовать привычный софт без необходимости ждать обновлений от разработчиков.Теперь компания подтверждает завершение этого переходного периода. macOS 27 Golden Gate станет последним крупным релизом с полной поддержкой Rosetta 2. Уже в macOS 28 большинство приложений, которые существуют только в версии для Intel, перестанут запускаться. Исключение сделают лишь для некоторых старых игр, использующих устаревшие Intel-фреймворки — для них Apple сохранит ограниченную совместимость.Apple уже начала предупреждать пользователей. В последних версиях macOS 26 при запуске приложений, созданных для Intel, появляется системное уведомление о скором прекращении поддержки. Для большинства пользователей это не станет проблемой, поскольку популярные программы давно получили нативные версии для Apple Silicon.Однако пользователям специализированного или корпоративного софта стоит заранее проверить совместимость своих приложений, иначе после выхода macOS 28 придётся либо искать альтернативы, либо оставаться на macOS 27. Ну, а владельцам старых Mac на процессорах Intel лучше подумать о замене своего компьютера.